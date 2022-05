Cotapa sigue inactiva y el empresario responsabiliza a trabajadores

Luego de aquella primera reunión en la que se habían acordado los términos de un convenio que debían firmar las partes, el paso siguiente era que trabajadores y empresario efectivizaran ese acurdo a partir del cual, los operarios se harían cargo temporalmente de la producción. “La empresa firmó todos los acuerdos en conveniencia con lo que se acordó en la Municipalidad en presencia del secretario de Hacienda, Eduardo Macri. Dejó todo firmado ante escribano público, terminó con todo lo que le correspondía respecto a esto y los trabajadores todavía no han firmado” informó el empresario Juan Carlos Acevedo Díaz al ser consultado por El Diario. Acotó que los operarios “por una circunstancia y otra no se ponen de acuerdo. Nosotros estamos deseosos de que ocurra rápidamente”, afirmó.

Insistió con que “de nuestra parte está todo dado para que las cuestiones se encausen de la manera que estaba programado” para lo cual “hemos dejado firmados los ocho originales que van a la Provincia, Nación, a todas las partes, desde hace dos semanas por lo menos” relató. También comentó que “todos los días” se comunican con los trabajadores para ver si lo firman y “todos los días tienen media vuelta de tuerca para no hacerlo”.

En estas circunstancias, la producción de la planta se mantiene paralizada. A propósito, Acevedo Díaz comentó que “por ahora lo que discuten es cómo se van a distribuir adentro de la fábrica, pero la verdad es que no han firmado nada. Todos, las autoridades y nosotros, estamos esperando que lo hagan para poder funcionar”.

USURPADA. Puntualmente definió al convenio en cuestión “como una etapa intermedia entre lo que le pasa a la empresa y lo que la empresa realmente necesita, que es el fondeo a nivel bancario para que funcione. Mientras tanto, la empresa sigue tomada, usurpada. Legalmente, la figura es que la fábrica está tomada y sin la firma del convenio esta es la cuestión”, puntualizó.

A partir de describir la situación en esos términos, relató que “le pido a un banco, como lo he hecho, un crédito y la institución dice ´necesitamos ver las instalaciones´, lo cual es obvio. Pero los bancos no pueden entrar a la fábrica, yo no puedo entrar, nadie puede hacerlo”. Aseguró: “Esto está denunciado en la Justicia, en la Fiscalía en turno, hace semanas”.

Con este marco, sostuvo que “no se puede llegar ni a una solución ni a la otra porque los trabajadores están en una situación sin determinar qué es lo que van a hacer y con mensajes cruzados. Cuando ellos tocaban bombos sabían que el convenio estaba firmado. No sabemos cuáles son las intenciones reales, pero el convenio por parte de la empresa está firmado ante escribano público y los ocho ejemplares están depositados en la Escribanía que determinaron los trabajadores a la espera de sus firmas” remarcó.

TÉRMINOS. Los trabajadores se harían cargo de la producción por un plazo inicial de 90 días renovables por igual período. “Ellos tienen 90 días renovables para trabajar las instalaciones, mientras los propietarios consiguen el fondeo necesario para que la fábrica continúe su curso normal”, informó el empresario.

­-¿Noventa días continuos renovables por igual plazo?

­-Si, en períodos de 30 días en un total de 180. El convenio es público, incluso el contador Macri lo publicó. No tenemos nada que ocultar porque no hay ninguna mal intención. Consensuamos con las autoridades los términos para que todo fuera dentro del marco legal. Estaba la Secretaría de Trabajo de la Provincia, el Municipio, el Ministerio de Producción (de la Provincia), el de Desarrollo Productivo (de la Nación), los trabajadores, el gremio que los agrupa. Todos en la misma mesa. Y acá seguimos con una fábrica tomada sin resolución de la Justicia sobre eso y a la espera de que los trabajadores tomen la determinación de hacer lo que han dicho.

­-¿Al no estar constituidos en cooperativa, los trabajadores individualmente deben firmar el acuerdo?

­-El convenio no es con una cooperativa, es con los trabajadores. Tiene que firmar cada uno. Tampoco son tantos.

­-¿Cuántos son?

­-Son 58. Si tomamos que vayan 10 por día, en 5 días lo hubieran firmado. Llevamos varias semanas.

­-¿Algunos firmaron?

­-Que nosotros tengamos noción, ninguno. Pero no lo puedo asegurar porque nosotros hicimos el depósito en una escribanía que ellos designaron. No quisieron firmar en la de nuestra parte, no sabemos por qué. Entendemos que quisieron ir a firmar cuatro en representación del resto lo cual, todos sabían que no era posible ni legal. Entiendo que ahora lo que sucede es que no se están poniendo de acuerdo, nada más.

PONER EN MARCHA.

-­Si finalmente firman los trabajadores, ¿de ellos va a depender poner en marcha la planta, abastecer de materia prima, comercializar el producto?

­-Depende incorporar la materia prima porque la fábrica en el momento en que ellos la pararon estaba en funcionamiento con lo cual lo único que hay que hacer es prender la llave de encendido de las máquinas. De esas máquinas que están todo funcionaba. No sabemos en los 40 días que tenemos la fábrica tomada que ha pasado en su interior porque la Justicia aún no nos ha dado respuesta. Entendemos que si no hubo destrucción o saqueo de la maquinaria que quedó andando, está todo listo. Solo hay que hacer limpieza.

­-¿De la autorización del empresario dependía la provisión de envases para poder comercializar el producto?

­-Las autorizaciones se emitieron antes de la firma del convenio a pedido del representante del ministro Kulfas. Salieron las cartas documento y los mail con las autorizaciones hace 15 días. O sea ya autorizamos los envases que pidieron. Más que eso no puedo hacer. Ayer me cursaron un whastapp pidiendo más envases. Respondí: si todavía no firmaron el convenio ni utilizaron los envases que eran para unos 15 días. Quedamos en autorizar de acuerdo a la producción. No fue una decisión unilateral, lo consultamos con las autoridades. Cuando se ponga en marcha se haría una autorización para una segunda quincena. Lo que no sabemos es qué acuerdo tienen con los proveedores de la materia prima, porque todo esto es una propuesta de los trabajadores, que dice que tienen todos solucionado.

Propiedad privada

El empresario Acevedo Díaz precisó respecto de Cotapa que “esto es propiedad privada, la fábrica tiene dueños, los dueños son los accionistas. Esto es una cuestión transitoria acordada con algunos trabajadores, porque no todos estaban de acuerdo, que dijeron tener unos inversores que traían materia prima. Accedimos, la fábrica los admite y de esta manera la fábrica funciona”.

­-¿Pero esta situación se da porque los accionistas no pueden tenerla en funcionamiento? ¿No sería ideal que la pusieran en marcha los accionistas?

­Podríamos si nos dejaran entrar con los bancos.

­-Si el convenio con los trabajadores no se concreta, ¿qué pasará con Cotapa?

­-Si esto no funciona, necesitamos que la Justicia haga algo para que nos dejen entrar con dos posibles socios muy fuertes que tenemos que quieren entrar y no pueden, y bancos que quieren entrar y no pueden.

­-¿Usted responsabiliza a los trabajadores de la situación porque no firman ni dejan entrar a los posibles socios o a los bancos?

­-Básicamente, si. Hace 15 días que tengo negociaciones paradas. El convenio tiene cláusulas que dicen que los trabajadores admitirán el ingreso de los accionistas con los posibles inversores, bancos o quien sea necesario para mostrar la planta para poder retomar las actividades normales.

­-¿Hay alguna información respecto de los salarios adeudados?

­-No podemos proponerles nada porque tampoco nos dejan trabajar. Si yo pudiera fondearme en bancos podríamos empezar a hablar de algo, pero así es imposible. La fábrica no la paramos nosotros.