UADER propone otorgar la distinción "Honoris Causa" a Héctor Motta

El empresario crespense y uno de los máximos exponentes de la industria avícola entrerriano, podría estar en pocas semanas más recibiendo la máxima distinción universitaria.

Luciano Filipuzzi, rector de UADER, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "El viernes, después de que Héctor Motta brindó una conferencia impecable en Crespo, le comuniqué en público que las Facultades de Gestión donde ha dado charlas, y la Facultad de Salud -de la cual ahora depende la Escuela Técnica Nº 35-, lo habíamos propuesto, dando inicio a la tramitación del mayor grado de honor que se da en la facultad. El anuncio fue aplaudido de pie por todos los presentes, lo que habla también del acompañamiento, un momento muy emotivo".

La autoridad universitaria adelantó que "la petición ya comenzó a transitar las instancias administrativas, fue formulado el pedido con los argumentos correspondientes, basado en su trayectoria, en su aporte a la innovación tecnológica y demás acciones y cualidades que a nuestro entender, ameritan su otorgamiento. Ahora se constituye una comisión que lo evalúa y el Consejo Superior -que es el órgano máximo que tiene la Universidad-, es quien confiere este título. Se reúnen en forma extraordinaria para someter la aprobación. De ocurrir, se hace un acto académico que conlleva un protocolo especial, y se le entrega el título, que es un Doctorado. Como digo habitualmente, a partir de ahí, hay que llamarlo 'Doctor'".

Filipuzzi tuvo palabras elogiosas para con Héctor Motta, a quien definió: "Es una persona de una humildad gigantezca. Recuerdo que hace no más de un mes, hicimos un Foro -que se armó desde la carrera de Comercio Internacional- al cual se lo había invitado, pero no sabíamos si iba a asitir -era para un público de 60 a 70 personas-. Llegó solo, dió la clase, se quedó charlando con los estudiantes. Hay una relación que se genera desde ese docente que lleva con él, que hace que esté permanentemente colaborando con la Universidad. No repara en transmitir sus conocimientos y sobre todo su experiencia. En esa ocasión estuvo dando la visión y contando cómo hicieron cada uno de los procesos exportadores, con una calidad magistral. Fue impresionante para los estudiantes, semejante monstruo empresarial ocupado y dedicado a transmitir lo mejor de sí. Realmente Héctor siempre ha tenido una vinculación directa con la Universidad, hay que tener en cuenta que el ITU (Instituto Tecnológico Universitario), hace ya casi 20 años se crea a instancias de él y el compromiso aún sigue intacto", destacó.