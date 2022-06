Productores saldrán a las rutas por la falta de gasoil

La Mesa de Enlace decidió este fin de semana asumir medidas de protesta para exigir al gobierno nacional que solucione la escasez de gasoil que atraviesa y que sufren, en especial, los productores agropecuarios que no pueden levantar las cosechas ni despacharlas hacia los centros de acopio. Las acciones serán un encuentro con otros sectores productivos para "reflexionar" sobre la crisis de la falta de combustible y una "jornada de concientización" en las rutas, que no serían cortadas en un principio.

Directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA),Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Elbio Laucirica de Coninagro, y Carlos Achetoni, de la Federación Agraria, conferenciaron entre el viernes y el sábado y dieron luz verde a las exigencias que se venían haciendo oír de las respectivas bases de cada entidad para tomar acciones para reclamar respuestas al gobierno.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, confirmó este domingo que la decisión será convocar a fin de este mes a todos los sectores de la producción, industria y comercio a un "encuentro de reflexión" en el predio de la Rural de Palermo. Se esperan fuertes críticas al gobierno sobre las políticas productivas y económicas de la coyuntura, pero probablemente también del mediano y largo plazo.

Luego, los primeros días de julio -con fecha a definir- la dirigencia del campo motorizará una "jornada de concientización" en diferentes puntos del país, con los productores al costado de las rutas para "explicarle" a la ciudadanía el contenido de un documento que se va a generar.

Todavía no están definidos los lugares de concentración y no se descarta que la movida incluya un cese de comercialización.

“Lo del gasoil lo venimos hablando hace dos meses, da mucha bronca. Con el Poder Ejecutivo ya estamos podrido de hablar. Vamos a seguir conversando, pero vemos que hay muy pocos resultados. Ahora hay que hablarle a la sociedad”, resumió Pino, de la SRA, en declaraciones a CNN Radio.

"El Estado se hace el desentendido"

La Federación Agraria, por su parte, emitió un documento luego del encuentro de la Mesa de Enlace en el que se preguntan "por cuánto tiempo más el gobierno nacional se va a seguir haciendo el distraído y va a continuar dándonos la espalda".

"La situación se agrava y compromete no sólo nuestro presente sino nuestro futuro, pues distintas estimaciones marcan fuertes bajas en las cosechas a raíz de este problema. Día a tras día nos vemos obligados a recorrer estaciones de servicio en busca de combustible para desarrollar nuestras labores. Y, cuando finalmente lo encontramos, quedamos a merced de lo que nos quieran cobrar", explicaron.

"El Estado se hace el desentendido, y más allá de los discursos proteccionistas libera al mercado que ponga el precio que quiera", fustigó la FAA.

Para atajar las réplicas del oficialismo y diferenciarse de otros sectores agrarios enfrentados al gobierno del Frente de Todos, la conducción de la Federación Agraria aclaró: "no hacemos este reclamo por ideología o por política. Sin combustible no podemos movernos ni producir. No podemos generar nuestros ingresos para sostener a nuestras familias, ni divisas para el país".

Sobre sus acciones como entidad, el documento anuncia que empezarán a difundir desde este lunes una serie de videos en los que productores federados, pequeños y medianos, de distintas provincias, cuentan "cómo les afecta en primera persona esta falta de política que algunos elegidos pergeñan desde escritorios en el centro porteño".

