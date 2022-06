Cristina Kirchner volvió a pedir por la lapicera: "No hay que agacharles la cabeza, hay que discutir"

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que la Argentina sufre una inflación "única en el mundo", y dio su explicación sobre cuáles son las causas de ese fenómeno, lo que dio pie a un nuevo reclamo al presidente Alberto Fernández para que use "la lapicera".

"Esta inflación única en el mundo, por el déficit fiscal no es", resaltó la ex presidenta, que señaló también que la alta inflación tampoco es por la "oferta y la demanda" ni por la "presión tributaria".

Al hablar de los empresarios y sus ganancias, la vicepresidenta aseguró que no iba a dar nombres porque sino después la acusaban de "no querer" a uno u otro. "No se trata de querer u odiar, se trata de plata", resaltó.

Cristina Kirchner volvió a pedirle al mandatario Alberto Fernández que use la "lapicera" y cuestionó el trato que se le da desde el gobierno a los empresarios.

“Hay festival de importaciones hace tiempo y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente: Banco Central, Ministerio de la Producción, AFIP y Aduanas. Esto tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo. ¿Por qué? Porque hay un festival de importaciones desde hace tiempo. En la Argentina, 600 empresas explican el 75% de las importaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas”,

"Que se sienten a discutir, no ha que agacharles la cabeza, hay que discutir", subrayó la vicepresidenta y consideró que esas cosas "son usar la lapicera".

A pocos días de la asunción como ministro de Desarrollo Productivo de Daniel Scioli, Cristina Kirchner lo nombró y le marcó la cancha. “Me gustaría que Hugo (Yasky) cuentes en el gabinete nacional las cosas que hiciste, que te movilizaste a ver si hacen algo. Tengo expectativas en que Daniel Scioli y el funcionarios que han puesto en Aduanas (Guillermo Michel) puedan reencausar las cosas. Y que nadie se preocupe: la unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión”, destacó.

“Yo en Olivos o en la Casa Rosada parecía una mercachifle, vendiendo heladeras, bicicletas, porque necesitaba que nuestra economía no se cayera, que fue generada por el mercado y que sigue sin superarse”, afirmó al hablar de la crisis de 2008.

A la vez, volvió a apuntar contra la Justicia y sostuvo que en las exportaciones aparecieron "los jueces y los fiscales con 6.500 expedientes judiciales con amparos".

“Los jueces y los fiscales. Entre enero de 2021 y marzo de 2022 salieron del país 1847 millones de dólares de importaciones autorizadas por jueces y fiscales, con amparos. Más de 6500 expedientes judiciales con amparos”, enfatizó la titular del Senado.

"Esos jueces no van con la doctrina Rosenkrantz, porque donde hay una necesidad de dólares, ahí habrá jueces y fiscales para darles dólares", enfatizó.

“Una vez más la inflación parece haberse disparado. Los mismos que van a los canales de televisión a decir que el Estado es lo único malo y el sector privado es todo benevolencia. Dicen que a la inflación la genera el déficit fiscal. De la emisión no voy a hablar”, remarcó Cristina Kirchner.

En ese sentido, mostró un cuadro con los países del G-20 y su déficit fiscal primario, en el que la Argentina aparece en el número 13 y a Estados Unidos en el uno.

“¿Pero Cristina, cómo puede ser si Estados Unidos es el país con más déficit primario, final y comercial? Ah bueno, pero tiene la maquinita que imprime los dólares. Y para ayudarlo tiene unos cuantos portaviones”, resaltó, y agregó: “Entonces, el déficit, que es un término económico y no matemático, no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la súper inflación”.

Sobre el final de su discurso de 71 minutos, Cristina Kirchner expresó: “Pienso en la relación de fuerzas. Debemos apelar a nuestras mejores acciones y convicciones, como aquella, hace cinco años, cuando fundamos Unidad Ciudadana. Por eso hoy, somos gobierno. No nos olvidemos de dónde venimos. Ganar la elección para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa”.

La titular del Senado encabezó un plenario de la CTA en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde estuvo en el escenario junto a su secretario general y diputado nacional Hugo Yasky, y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Del evento participaron, entre otros, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el secretario genera de la CGT Pablo Moyano; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el ministro de Desarrollo para la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque; y los sindicalistas Omar Plaini, Víctor Santa María, Sergio Palazzo y Roberto Baradel.







Noticias Argentinas