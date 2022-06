Un policía le salvó la vida a una nena que no podía respirar por intoxicación

Un policía de San José, departamento Colón, le salvó la vida a una nena que estaba intoxicada. El hecho ocurrió este sábado por la noche y el desencadenante de la situación habría sido una salamandra.

Según informaron medios locales, personal policial de la Comisaría La Picada, ubicada en El Brillante, recibió el llamado de una madre, que daba cuenta de que su hija, de 12 años, no podía respirar.

De inmediato, los policías se dirigieron hasta el lugar. Uno de ellos le realizó maniobras de reanimación rardiopulmonar -RCP- y logró estabilizarla.

Luego, la niña fue trasladada rápidamente hacia el hospital local, para que recibiera atención médica y se le realizaran los estudios pertinentes, consignó Ahora. Finalmente, recibió el alta.

Intoxicación por monóxido de carbono

¿Qué es el monóxido de carbono?

El monóxido de carbono (CO) es un gas muy tóxico. Puede provocar intoxicaciones graves, e incluso la muerte. No tiene olor, color, ni sabor. Tampoco es irritante para los ojos ni la nariz. Es por esto que lo llaman el «asesino invisible» (2).

Todas las intoxicaciones por CO son prevenibles. Las intoxicaciones con CO, en las zonas de clima templado como la nuestra, son frecuentes en los meses de invierno. Esto se debe a que aumenta el uso de distintos métodos para calefaccionar (calefactores, estufas, mecheros, salamandras, etcétera) y se cierran las ventanas y puertas, lo que evita la llegada de aire fresco, así como la salida de los gases tóxicos de la combustión que se acumulan en el interior de las viviendas.

En los países en los que no hay estaciones bien diferencias, su distribución es a lo largo de todo el año (3).

¿Cómo se produce el CO?

Los combustibles tales como nafta, gas natural, madera o carbón producen CO cuando se queman.

Cualquier artefacto que utilice un material combustible (gas, petróleo, carbón, nafta, madera, plásticos, kerosene, etcétera), puede producir CO cuando se quema en forma incompleta, en presencia de una baja concentración de oxígeno.

Las fuentes más comunes de CO son los gases de escape de motores a combustión (autos, camiones, grupos electrógenos, motosierras, etcétera), las cocinas a gas, las estufas, salamandras, mecheros, las cocinas a leña, y los sistemas de calefacción, entre otros, producen CO.

Muchas veces los individuos intoxicados estuvieron en un incendio. En la Ciudad de Buenos Aires, una parte sustancial de las intoxicaciones por CO (80) son por fallas en los artefactos de gas en el hogar, principalmente el calefón y la cocina.

¿Cómo se intoxica alguien por CO?

La intoxicación por CO ocurre cuando una persona, o animal, respira demasiado CO, dentro de un lugar cerrado, sin la adecuada ventilación.

El CO del ambiente ingresa al organismo a través de los pulmones, y de ahí pasa a la sangre. Se une a la hemoglobina, la principal proteína transportadora de oxígeno de la sangre, con una afinidad 240 veces mayor que el oxígeno, ocupando su lugar, evitando la oxigenación adecuada de los distintos tejidos.

¿Cuándo se sospecha, y cuáles son los síntomas?

Se sospecha una intoxicación por CO cuando una o varias personas, generalmente convivientes, al mismo tiempo, que estuvieron en un lugar cerrado, presentan distintos síntomas:

Dolor de cabeza

Mareos

Debilidad

Cansancio

Náuseas y vómitos

Somnolencia, pérdida de conciencia y/o convulsiones

Palpitaciones y/o dolor de pecho

Paro respiratorio y/o muerte

Todos estos síntomas son inespecíficos. Muchas veces uno encuentra directamente a la persona o al grupo de personas sin conciencia, en el piso. Algunos pacientes pueden quedar con secuelas, una vez superada la etapa aguda.

Los grupos más vulnerables son los niños, los adultos mayores, las embarazadas, los fumadores, las personas con enfermedades cardíacas y respiratorias, y las personas que viven en la altura. Todos pueden sufrir una intoxicación por CO.

¿Existe alguna prueba para detectar la intoxicación por CO?

Sí, se mide la cantidad de hemoglobina unida al monóxido de carbono, o carboxihemoglobina, a partir de una muestra de sangre.

¿Se puede prevenir la intoxicación por CO?

En toda intoxicación por CO, está presente la insuficiente ventilación.

Para reducir las posibilidades de intoxicación por CO, se puede:

Mantener los ambientes bien ventilados.

No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

El calefón no debe estar en el baño o en lugares cerrados.

Asegurarse que todos los electrodomésticos en su hogar funcionen correctamente.

Hacer revisar periódicamente los sistemas de calefacción para verificar que funcione correctamente. Para esta revisión, es importante contar con un gasista matriculado.

No dejar un auto en marcha en un garaje, incluso con la puerta del garaje abierta.

No encender un generador o grupo electrógeno dentro de la casa o garaje, o justo fuera de una ventana, una puerta o un conducto de ventilación que ingrese a su casa.

Nunca usar una parrilla a carbón o leña en un lugar cerrado.

Existen dispositivos que son detectores de CO, que se pueden colocar en el hogar.