Familia solidaria de Ramírez ya donó 2.000 televisores

Mariano Salzman es de General Ramírez y se gana el sustento reparando electrodomésticos en su taller. Desde que comenzó la pandemia, atento a las necesidades de las personas que estaban solas o más alejadas de sus afectos durante el tiempo de confinamiento, comenzó a pensar en cómo ayudar a que puedan transitar este tiempo y de este modo, junto a su familia, iniciaron una cruzada solidaria que se extendió a todo el país al hacerse pública en otras provincias.

Con la solidaridad como bandera, desde hace poco más de dos años los cinco integrantes se dedican a reparar electrodomésticos que ya no funcionan o están en desuso y donarlos a personas de bajos recursos e instituciones de toda la provincia.

“Vimos que en algunos casos había personas que no tenían televisor, por lo que comencé a pedirle a los vecinos equipos que tuvieran en desuso y que quisieran donar. Empezaron a traerlos al taller y en total llegamos a entregar hasta ahora 2002. También hemos regalado además ocho heladeras, 78 estufas y 98 ventiladores”.

“La verdad es que no lo podemos creer y estamos muy contentos”, aseguró a UNO el entrerriano, que realiza esta actividad junto a su hijo Brian, con la colaboración también de sus hijas Micaela, Iara y su señora.

En este marco, mencionó que los destinatarios de estos electrodomésticos y de los televisores son sobre todo instituciones que tienen como finalidad hacer un servicio social, como clubes, geriátricos, escuelas y demás. “También hemos podido hacer donaciones a gente posoperada, o personas de campo en una situación muy vulnerable, a asilos de ancianos, entre otros”.

“Seguimos trabajando y seguiremos con esto hasta que no pueda más”, aseguró con entusiasmo, mientras reparte el tiempo del trabajo que hace para sostener a su familia y la labor altruista de poder extender una mano al prójimo que más lo necesita en estos tiempos tan difíciles, en los que si bien hoy se flexibilizaron las actividades, muchos siguen atravesando momentos delicados y precisan ayuda.

“Gracias a Dios tenemos trabajo y todos los días le pido que no nos falte. No nos sobra la plata, pero estamos bien y de esta manera podemos seguir ayudando”, confió Mariano tiempo atrás, sobre esta iniciativa.

Asimismo, acerca de la noble tarea que emprendió, remarcó: “Siempre ha sido a pulmón, sin pedir nada a cambio. Me gusta ayudar a la gente para que pueda vivir mejor, además de instituciones, escuelas y comedores”.

Solidaridad que se replica

Mientras sigue poniendo su empeño en esta labor altruista, destacó que, además de su familia, mucha gente lo acompaña y ayuda a seguir con la tarea solidaria, ya que con la exposición que tuvo al viralizarse su campaña solidaria en redes sociales y ser noticia en medios a nivel nacional, los Salzman empezaron a recibir mensajes de apoyo de todo el país.

Incluso mucha gente les envió a General Ramírez artefactos para reciclar o reparar y poder ser donados para que más personas sean beneficiadas por esta iniciativa. “Me han llegado donaciones de cosas de todo Entre Ríos, y también de provincias como Buenos Aires, Corrientes, Misiones. De todas partes del país me siguen llamando para continuar con esto tan lindo que es ayudar a la gente que tanto necesita”, dijo al respecto.

Por otra parte, Mariano contó que para agilizar su labor necesitaba una máquina que tenía un costo de 18.000 pesos que en la actualidad estaba fuera de su alcance pagar, y la semana pasada recibió una sorpresa, cuando una persona de Crespo le donó esta importante herramienta, prefiriendo que no se difunda su nombre. Al respecto, el ramirense contó con alegría: “Es una estación de soldar que precisábamos con urgencia y no la podíamos comprar, porque si bien no es un monto exorbitante, para nosotros se nos hace difícil, ya que venimos costeando todo lo que venimos haciendo, sin ayuda del gobierno ni de nadie, comprando los repuestos con nuestro bolsillo”, señaló.

A su vez, en sus redes sociales expresó: “Ya la tenemos en funcionamiento la quiero agradecer al empresario de Crespo que se puso una mano en el corazón para que podamos seguir con esto tan lindo, que es ayudar al que necesite un televisor o lo que sea”.

Por último, recordó que se puede seguir colaborando con esta iniciativa y comentó que hoy viaja a Paraná a retirar dos televisores, un equipo de música y una computadora que le donará una familia para que los pueda reparar y entregarlo a alguna persona o entidad a la que le haga falta: “Pedimos que nos donen lo que no utilizan. Aunque crean que ya no sirve, nosotros lo podemos arreglar. Los pueden acercar a nuestro taller, o llamarnos o escribirnos al 3435170664. Coordinamos y lo retiramos si están cerca”, concluyó.