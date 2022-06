Las 3 maneras para desactivar publicidad en Instagram

Probablemente, muchos usuarios estén cansados de la publicidad que les aparece en Instagram. Si bien al desplazarse por el feed es simple y dinámico, las personas pueden encontrarse con publicaciones de cuentas que no se siguen con más frecuencia de lo que uno desea. Sí, las famosas publicaciones sugeridas de Instagram se pueden volver un dolor de cabeza.

¿Hay alguna forma de eliminar la publicidad de Instagram? No hay un botón mágico para quitar la publicidad de la app de Instagram, pero hay algunas alternativas a tener en cuenta.

Se pueden aplicar algunos trucos para que desaparezca la publicidad de una cuenta de Instagram, pero se tendrán que realizar algunos cambios. Y por otro lado, también hay una serie de tips que pueden ayudar a reducir la publicidad en la app, si es que no se desea ser tan radical. A continuación, Infobae explica de qué trata todo esto.

Usar Instagram Lite para ver un Inicio sin anuncios ni publicidad

Una forma simple de librarnos de la publicidad de Instagram es usando la versión ligera de la app. Sí, Instagram Lite.

Es la misma app de Instagram que se usa siempre, pero es mucho más ligera y consume menos datos. Y volviendo al tema que interesa, no tiene publicidad. A simple vista no se notarán cambios cuando uno se desplaza por el feed, así que no se extrañará la interfaz de la app original de Instagram.

Pero a medida que se usa Instagram Lite, se podrán ver algunas diferencias. Por ejemplo, no cuenta con la opción para cambiar entre el feed de las personas que se siguen y los favoritos.

Y puede que también se eche de menos algunas funciones cuando se creen las publicaciones, Historias o los Reels. Pero si se quiere quieres librar de los anuncios, este es un truco que se puede aplicar usando una de las apps oficiales de Instagram

Utilizar aplicaciones de terceros para no ver anuncios en Instagram

Si el usuario no se siente cómodo con Instagram Lite porque le limita algunas funciones, se puede recurrir a aplicaciones de terceros. Sin embargo, hay algunos aspectos a tener en cuenta.

Las apps de terceros que permiten usar Instagram no se podrán descargar desde Google Play Store, sino que se tendrán que instalarla a partir de un APK que provea el desarrollador. Una dinámica que solo se puede implementar con sitios y fuentes de confianza.

Y por otro lado, Hay que tener en cuenta que Instagram podría penalizar una cuenta si detecta que no se está usando la app oficial. Sabiendo esto, solo el usuario tendrá que decidir bajo su propio riesgo si se quiere optar por apps de terceros o no.

Hay varias opciones a tener en cuenta, y una de ellas es Instander. Esta aplicación no oficial de Instagram ofrece dos versiones. Una funciona como una aplicación independiente, sumando funciones extras a una cuenta de Instagram. Y la otra es una versión modificada de la app de Instagram.

Sin importar que versión de Instander se elija, se verá que no muestra publicidad en la cuenta de Instagram. Si se quiere probarla, hay que seguir las instrucciones que se detallan en la web de Instander.

Así se puede limitar la publicidad en Instagram, pero no del todo

Si no se quiere usar Instagram Lite ni recurrir a apps de terceros, se puede tomar una serie de medidas para que aparezca menos publicidad en la cuenta de Instagram. No es necesario que se aplique ningún truco raro, solo valer las opciones de configuración que ofrece Instagram.

Por ejemplo, una forma simple para que Instagram sepa que al usuario no le interesa determinada publicidad es usando la opción ‘Ocultar anuncio’, que se encuentra desplegando el menú de los tres puntos que se ven en la publicación.

También se puede reportar un anuncio o hasta bloquear la marca para que Instagram no siga mostrando publicidad. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de acciones solo limitará los anuncios de los temas que no le interesan al usuario, pero no eliminará la publicidad de Instagram.

Por otro lado, ir a Configuración de la cuenta, buscar el apartado ‘Anuncios’ y repasar los permisos que se han dado para que muestre publicidad. Si bien esto no quitará los anuncios, el usuario tendrá más posibilidades de que se oculten las marcas y temas de anuncios que no gustan.