Este martes, jornada solidaria con una Posta de Sangre en Crespo

La "Posta de Sangre" estará activa desde minutos antes de las 8:00 y durante toda la mañana de este martes 28 de junio, sobre lo cual la directora del Hospital San Francisco de Asís, Dra. Sandra Scarso, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Dentro del predio del hospital, se ubicará la unidad móvil del Ministerio de Salud, que posibilita estas acciones. Las personas ingresan y pueden donar algo tan vital como su sangre, que ayuda muchísimo. Con cada donación se puede asistir a 3 ó 4 personas, ya que se puede captar plasma, glóbulos rojos, e incluso conocer si se tiene o no algún tipo de patologías previas, que quizás la persona desconocía. Es muy positiva la donación y tenemos el grato recuerdo de la experiencia anterior, a poco de haber comenzado mi gestión, ocasión en la que nos sobrepasó la cantidad de gente que se acercó a donar. Tenemos expectativas muy buenas para esta nueva convocatoria".

"Quienes donaron aquella vez, llegaron con muchísima información y se acercaron sin temor. Esto último es muy importante. Quizás no estén decididos aún, pero es muy valioso que concurran en esa fecha y mantengan un diálogo con el equipo de Hemoterapia que llega, que son quienes están especializados en la materia", afirmó la directiva.

Asimismo, a modo de recomendación general para quienes tengan intenciones de donar sangre, Scarso detalló: "Que no lleguen en ayunas, sino que ingieran alguna infusión previa, que no sea excedida en grasas. Es importante descansar bien la noche anterior y se aconseja a quien fuma o bebe alcohol, que no lo realice con antelación a la donación. Efectuar una donación de sangre no está contraindicado, pero hay que charlarlo con el médico de cabecera, para quedarse tranquilos que no les va a perjudicar en su salud ni tampoco al que recibirá esa sangre".

La solidaridad es un gran valor y cuánto más si se trata de la salud de las personas. "Crespo cuenta con un Banco de Sangre privado, pero hay quienes no pueden comprar muchas unidades -por el alto costo que eso significa-, y para suplir esa necesidad ante una urgencia, se requiere contar previamente con donantes en el ámbito público", afirmó la directora.

Sandra Scarso apuntó que hacia ese objetivo trabaja el efector de salud local que dirige, sobre lo cual señaló: "Por lo pronto, esta sangre que se colecte este martes, va a Paraná, donde funciona el Banco Público de Sangre. La idea es generar una Unidad Transfusional dentro de nuestra institución. Hemos adelantado muchísimo en el camino hacia esa meta y diría que ya estamos en la recta final de que pueda concretarse. En la ciudad, no tenemos en el ámbito público de salud, técnicos que puedan tomar la muestra ni médicos hemoterapistas, con los que podamos hacer la transfusión dentro del efector local. Ahora hay personas que se están formando y capacitando, para poder hacer la compatibilidad de grupo y factor cuando aparezca una urgencia en el hospital. También se podría pedir que nos manden uno, dos o cinco unidades de sangre, y tenerlas guardadas en la institución, para lo cual se necesita un espacio físico, que se ha ido generando, al igual que insumos y elementos, que hemos ido consiguiendo".