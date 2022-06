Revelan los riesgos de quemar gas natural en el hogar

on millones las personas que dependen del gas natural para alimentar electrodomésticos como estufas, cocinas, hornos y calentadores de agua. Sin embargo, hasta el momento existían muy pocos datos sobre la composición química del gas una vez que llega a los consumidores.

Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard encuentra que el gas natural utilizado en los hogares en toda el área metropolitana de Boston contiene diferentes niveles de productos químicos orgánicos volátiles que, cuando se filtran, se sabe que son tóxicos, están relacionados con el cáncer y pueden formar contaminantes secundarios perjudiciales para la salud, como las partículas y el ozono.

La investigación dependió del Centro para el Clima, la Salud y el Medio Ambiente Global de Harvard T.H. Chan School of Public Health, PSE Healthy Energy, Atmospheric and Environmental Research (AER), Gas Safety Inc., Boston University y Home Energy Efficiency Team (HEET) se publicaron en Environmental Science & Technology.

Drew Michanowicz, científico visitante de Harvard Chan C-CHANGE y científico sénior de PSE Healthy Energy, expresó: "Está bien establecido que el gas natural es una fuente importante de metano que está impulsando el cambio climático. Pero la mayoría de la gente realmente no ha considerado que nuestros hogares están donde termina el gasoducto y que cuando se filtra gas natural puede contener contaminantes atmosféricos perjudiciales para la salud, además de contaminantes climáticos".

En qué consistió la investigación

Los investigadores llevaron a cabo un estudio de identificación de peligros, que evaluó si los contaminantes atmosféricos están presentes en el gas natural no quemado, pero no evaluó la exposición humana a esos contaminantes. Entre diciembre de 2019 y mayo de 2021, los investigadores recogieron más de 200 muestras de gas natural sin quemar de 69 cocinas únicas y tuberías de construcción en el Gran Boston.

A partir de estas muestras, los investigadores detectaron 296 compuestos químicos únicos, 21 de los cuales están designados federalmente como contaminantes atmosféricos peligrosos. También midieron la concentración de olores en el gas natural de consumo, los productos químicos que le dan al gas su olor característico, y descubrieron que las fugas que contienen alrededor de 20 partes por millón de metano pueden no tener suficiente olor para que las personas los detecten. Las muestras se tomaron de los territorios de Eversource Gas, National Grid y el antiguo Columbia Gas, que en conjunto prestan servicio al 93 % de los clientes de gas de Massachusetts.

Algunas conclusiones principales

El gas natural de consumo suministrado a Massachusetts contiene diferentes niveles de al menos 21 contaminantes atmosféricos peligrosos diferentes, según lo definido por los EE. UU. EPA, incluidos el benceno, el tolueno, el etilbenceno, el xileno y el hexano.

Las concentraciones de contaminantes atmosféricos peligrosos en el gas natural variaron según la ubicación y la época del año, y las concentraciones más altas se encontraron en invierno.

Sobre la base de las concentraciones de odorantes, las pequeñas fugas pueden ser indetectables por el olor: las fugas de hasta 10 veces los niveles naturales pueden ser indetectables, lo que equivale a una concentración de metano de aproximadamente 20 partes por millón.

Cuando se producen fugas de gas, incluso pequeñas cantidades de contaminantes atmosféricos peligrosos podrían afectar a la calidad del aire interior porque el gas natural es utilizado por los electrodomésticos muy cerca de las personas. Las fugas persistentes de gas al aire libre ubicadas en todo el sistema de distribución también pueden degradar la calidad del aire exterior como precursores de las partículas y el ozono.

"Este estudio muestra que los aparatos de gas como las cocinas y los hornos pueden ser una fuente de productos químicos peligrosos en nuestros hogares incluso cuando no los estamos usando. Es probable que estos mismos productos químicos también estén presentes en los sistemas de distribución de gas con fugas en las ciudades y en la cadena de suministro", dijo Jonathan Buonocore, coautor y científico investigador de Harvard Chan C-CHANGE.

"Los responsables políticos y los servicios públicos pueden educar mejor a los consumidores sobre cómo se distribuye el gas natural a los hogares y los posibles riesgos para la salud de las fugas de electrodomésticos de gas y fugas de tuberías de gas debajo de las calles, y hacer que las alternativas sean más accesibles", concluyó.