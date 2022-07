La SRA Entre Ríos afirma que “no hay espacio” para una suba de retenciones y pide unificación del tipo de cambio

El extenso informe fue confeccionado por la Comisión de Impuestos de la entidad rural y, entre las conclusiones, brinda su postura “ante trascendidos del gobierno sobre la intención de suba de derechos de exportación, nuevos impuestos y modificaciones de la política cambiaria”.

En tal sentido, consideraron que “no hay ningún espacio para aumentar los derechos de exportación, ni otros Impuestos Formales, sino hay que eliminarlos”.

Afirmaron que es “fundamental” que haya una unificación del tipo de cambio, “dado que esta distorsión es motivo de la destrucción de la actividad económica del país”

Solicitaron “reconsiderar las intervenciones del Estado contrarias al Artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 18, donde se indica que Corresponde al Congreso ‘Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias…’” y aseguraron que “debería ser de interés de nuestros gobernantes que el sector privado pueda desarrollarse, reinvertir, motorizando la economía del país, de todas las provincias y de cada una de los departamentos de Entre Ríos”.

En el informe se indica que “solamente los productores de Entre Ríos transfieren al Fisco para su manejo discrecional en concepto de retenciones (formales e informales) 1.257 millones de dólares y cada departamento de la provincia transfiere -en promedio- 78,5 millones por año”.

“La situación descripta evidencia un Gobierno concentrado solamente en el corto plazo y sin una visión que permita expresar la potencia que podríamos volver a tener como país”, aseveraron.

En este link, el informe completo que elaboró la SRA Entre Ríos.

A continuación el comunicado en el que la entidad un cambio en el rumbo económico:

“El Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) dio a conocer un nuevo informe realizado por su Comisión de Impuestos y pide con urgencia que junto al cambio del Ministro de Economía Nacional se realice una rectificación del rumbo económico que mire en forma positiva hacia el campo, la producción y el interior del país. En el mismo, los ruralistas entrerrianos dejan a la vista el impacto económico perjudicial que tienen en sus actividades productivas las medidas distorsivas llevadas adelante por el Ejecutivo Nacional. Fundamentalmente, el desdoblamiento cambiario, los derechos de exportación, la administración de oferta exportable y la creación de diversos fideicomisos.

De dicho informe surge que de un total de exportaciones agrícolas entrerrianas de U$S 2.072 millones durante 2021, sus productores le transfirieron de más al fisco central U$S 816 millones en concepto de brecha cambiaría y U$S 441 millones por derechos de exportación no avalados por el Congreso Nacional. En promedio a cada Departamento de Entre Ríos le fue sustraído a través de medidas nacionales distorsivas U$S 78 millones y la economía productiva provincial perdió en su conjunto U$S 1.258 millones.

A modo de ejemplo de las quitas abusivas de los cuales son sujetos pasivos las economías provinciales, un productor de soja entrerriano percibe el 29% de su precio real internacional y uno de maíz el 38% del precio real. Es importante aclarar que con los mencionados porcentajes un productor debe hacer frente a sus costos de producción y a los riesgos propios de la actividad agrícola.

En referencia al informe, el Delegado de la SRA y impulsor de este trabajo Eduardo Choren, expresó que el mencionado estudio “deja a la vista la distorsión generada por el desdoblamiento del tipo de cambio y sus efectos nocivos para el conjunto de la actividad productiva argentina. Esta deformación económica, afecta no solo a la sustentabilidad del campo, sino también su patrimonio y capacidad de reinversión”.

Por su parte, el Director de la SRA por Entre Ríos, Juan Diego Etchevehere, subrayó que el presente documento técnico pretende “reflejar las condiciones fuertemente desfavorables sobre las cuales debe producir un productor entrerriano con respecto a otro ubicado del otro lado del río Uruguay o en cualquier lugar del mundo. También como las políticas nacionales actuales llevan a un empobrecimiento sistemático de las provincias, sus sistemas productivos y de los ciudadanos en general. Por ello, desde Entre Ríos solicitamos con urgencia que junto al cambio de Ministro de Economía Nacional el Gobierno re defina el rumbo de la política económica actual en beneficio de un país federal y del conjunto de los argentinos”.

APF Digital