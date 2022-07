Boca Juniors echó a Sebastián Battaglia tras la eliminación en la Copa Libertadores

Boca Juniors echó a Sebastián Battaglia. Tras dura eliminación de la Copa Libertadores ante Corinthians y luego de fuertes declaraciones contra el Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme, el entrenador de 41 años fue apartado del cargo. “Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo”, fue la publicación del club en las redes sociales.

Si bien no se informó de manera oficial, quienes comandarán las próximas prácticas y estarán al frente del equipo de Boca Juniors será la dupla técnica de la Reserva Hugo Ibarra y Leandro Gracián. El encuentro más próximo del Xeneize será el de este sábado 9 de julio ante San Lorenzo de Almagro (15:30), por la séptima fecha de la Liga Profesional. ¿Quiénes suenan a suceder a Battaglia en el cargo? Ricardo Gareca pica en punta, aunque tampoco habría que descartar a Gabriel Heinze y a Martín Palermo, o incluso que haya una cointinuidad de interinato Ibarra-Gracián.

Sebastián Battaglia, el jugador más ganador de la historia y uno de los máximos ídolos de la institución, asumió en agosto de 2021 y logró dos títulos: las últimas ediciones de la Copa Argentina (2021) y la Copa de la Liga (2022). En total, dirigió 55 partidos, de los cuales ganó 29, empató 16 y perdió 10 (79 goles a favor y 42 en contra, más una valla invicta en 25 ocaciones), y una efectividad del 62 por ciento.

El Xeneize no ganó los últimos cuatro encuentros (apenas un gol), con dos derrotas por la Liga Profesional (ante Unión de Santa Fe 1-2 y Banfield 0-3, ambos como local y con un equipo integrado por mayoría de suplentes y juveniles) y dos empates sin goles (los de la serie ante Corinthians).

Sin embargo, estos no serían los motivos principales por los cuales el club decidió romper el vínculo que tenía duración hasta diciembre de 2022. Las últimas palabras del entrenador, quien cargó contra el Consejo de Fútbol (integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna) por la falta de refuerzos, sumado a una disconformidad del plantel por sus palabras, propiciaron a la dirigencia de fútbol comandada por Juan Román Riquelme a adelantar su salida.

“Sí, seguramente se podría haber acelerado, hay cuestiones que uno plantea, y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”, fue el inesperado dardo que lanzó el DT en la conferencia de prensa posterior a la eliminación, luego de que le consultaran si el club debió ser más “agresivo” en el mercado de pases. ¿A quién se refiere en cuanto al capital perdido? Todo indica que a Eduardo Salvio, quien emigró a Pumas de México y lo dejó sin recambio en el puesto de extremo derecho.

A raíz de esta declaración que no habría caído bien en el plantel, Sebastián Battaglia habló con la prensa para aclarar sus dichos: “En ningún momento pensé en agredir al plantel ni mucho menos. Dije que estoy muy orgulloso de lo que vi en cancha, me sentí realmente representado por los jugadores y lo que hizo el equipo. Es fútbol, no pudimos marcar y nos quedamos afuera, pero dije que estoy orgulloso de lo que hicieron los muchachos. Es una cosa lógica que cualquier entrenador hace. El entrenador de todo equipo suele pedir jugadores y lugares que potencien al plantel. Si lo queremos dar vuelta y cambiar las declaraciones o desviar la atención, es elago que no me incumbre”.

Y afirmó: “Cuando yo era jugador, lo han dicho un montón de entrenadores. Me tocó estar en planteles donde siempre se habló de refuerzos. Si alguno se sintió mal, obviamente estaría bueno aclararlo, pero si ven la conferencia dije que estoy orgulloso de lo que vi. Me sentí identificado. Si alguno se sintió tocado, no fue la intención. Me parece algo lógico hablar de reforzar los equipos”.

En tanto, no precisó cuáles fueron los sectores del campo en los que pidió caras nuevas: “Hubo un montón de situaciones, no vale aclarar los pedidos que han sido hechos. No vale entrar en detalles, simplemente quería aclarar esto, hablar era lo mejor porque no me pareció algo ilógico. Y había situaciones que podían pasar, como el caso de Toto (Salvio) que se terminó yendo, estando el primer partido contra Corinthians y el segundo no”.

Con el auricular puesto, el periodista Sebastián Vignolo lo consultó por su respuesta en conferencia hablando de refuerzos y Battaglia lo cruzó: “Fue por una pregunta que me hicieron, no salió de parte mía. Quedo como un maleducado si no respondo, el otro día dijiste eso. Creo que soy educado en ese sentido y fue conveniente responderle”. El Pollo aclaró su referencia y le repreguntó si sentía que había expuesto a sus dirigidos con su contestación: “No me parece, estoy orgulloso del plantel que tengo y lo que se vio dentro de la cancha. Si di una respuesta cortita la otra vez fue por una pregunta que ya había hecho otro colega”.

Seba informó que hasta ese momento no había dialogado con el Consejo de Fútbol y adelantó que iba a tener reuniones para definir los pasos a seguir. Sobre la hipotética molestia de sus jugadores, mencionó: “No sé si están molestos, creo que están enojados por la eliminación, como todos, por lo que significa quedar afuera en esta instancia. A partir de ahí, lo hablaré con ellos”. Y sobre su futuro y fuerzas para seguir, sembró dudas: “Este club merece seguir compitiendo y decir presente, más allá de que el objetivo importante era la Copa Libertadores. Hay que ver cómo se sigue de acá al futuro”.