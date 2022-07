Víctor Acosta presentará en Crespo su libro "La fascinante cultura Chaná"

A las 19:00 de este 7 de julio, el escritor oriundo de Diamante, Víctor Acosta, estará en la Biblioteca Popular Orientación de Crespo, en el marco de la recorrida que está realizando a nivel provincial, para dar a conocer su 12º material literario.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Acosta anticipó: "La cultura Chaná es una etnia aborígen entrerriana, bien nuestra, pero lamentablemente son olvidados, porque no se sabe mucho del tema, siendo que han vivido en prácticamente de la mitad de la provincia. Ahí estamos los escritores populares para aportar algo sobre el tema y que la gente empiece a saber, valorar y hasta sentirse orgulloso de los aborígenes que hemos tenido en esta tierra".

Acerca del trabajo de recopilación, el autor indicó: "Me ha llevado unos años de investigación y selección del material. La recopilación surge a partir del libro maravilloso que se titula 'La lengua Chaná', escrito por científicos expertos en lengua aborígenes, que no ha tenido la repercusión que merece. Y por mi parte, hice una especie de rompecabezas, donde la pieza fundamental es ese libro y lo cumpleté con trabajos científicos que hay, que contienen 5 a 10 páginas cada uno, y sólo se publican en las revistas especializadas, de manera que no llegan a la mayoría de la población. Me comuniqué con el CONICET para solicitar esos documentos y tras cumplir las exigencias, me dieron acceso a los mismos. De manera que abarca aspectos que han sido determinados por arqueólogos, biólogos, antropólogos, geólogos, y demás. Me encontré con una cultura que no tenemos que envidiarle nada a otras, que son populares y admiramos -lo cual está muy bien, pero primero tenemos que admirar las de acá-".

"Los Incas y los Mayas son culturas espectaculares, pero también los Chaná lo eran. Tenían su propio idioma, su propia religión, su propio calendario; eran excelentes ceramistas, cazadores, pescadores y recolectores: tenían agrucultura y graneros; es impresionante lo que uno descubre y por ese lo califiqué de fascinante", afirmó Víctor Acosta y agregó: "Escribí unas 700 páginas, pero hice una reducción a algo más de 300 páginas, porque soy un escritor que escribe para la gente común, buscando que sea interesante, atractivo, entendible para lectores de cualquier edad".

El autor se mostró entusiasmado en que el material pueda ser desarrollado en las aulas de las escuelas."Lamentablemente en los textos escolares oficiales de los distintos niveles, aparecen sólo dos párrafos de Los Chaná y encima, tienen errores. Así de olvidados están".

El libro estará a disposición en la Biblioteca Popular de Crespo, como así también los interesados y partícipes en la presentación de este jueves, podrán adquirirlo.

"En cada encuentro, estimado siempre en una hora aproximadamente, lo más interesante es que se extiende por las preguntas, el ida y vuelta que se genera, el público está hábido de conocer estas cuestiones que son poco difundidas", dijo Acosta, al invitar a la comunidad a la actividad.