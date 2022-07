Revelaron nuevos audios que complican a Villa en la causa por abuso sexual

Nuevos audios comprometen aún más a Sebastián Villa en el marco de la causa en la que está imputado por abuso sexual. Allí se lo escucha al delantero colombiano intentar hacer una suerte de acuerdo con la denunciante para que ella no lleve el caso a la justicia.

Las grabaciones fueron dadas a conocer en Telenoche y las mismas fueron captadas en un encuentro que mantuvo la joven con el futbolista, una noche posterior al hecho denunciado ante la Justicia. La cita fue en el restaurante la Parolaccia de Puerto Madero.

“Supuestamente cerramos, ¿Hicimos un trato, no?”, pregunta el colombiano a Rocío Tamara. “¿Usted es una mujer de palabra, no? Yo soy un hombre de palabra”, agrega después.

Dichos audios, que corresponden a una filmación en la que la mujer evitó apuntar con la cámara hacia el futbolista, ya están a disposición de la Justicia.

“¿Cerramos el trato, no? Con la mano socios de vuelta...Yo creo que con la mano es mejor. ¿Es así o no es así?”, sostiene Villa y en la imagen se advierte un apretón de manos.

Esta prueba acabaría con la versión que dio el delantero de Boca en su declaración indagatoria del pasado 30 día de junio, cuando admitió que ese encuentro con Rocío Tamara existió, aunque aseguró que aquel día estaba todo bien entre ambos y que ella “le pidió una ayuda”.

Villa negó haber abusado de ella y hasta dijo que intentaron chantajearlo.

Cómo fue la declaración de Sebastián Villa

“Yo no cometí el hecho que me leyó. Yo conocí a Tamara en el año 2020 en una de las fiestas que hacia un compañero mío de Boca Juniors, del equipo, esa fue la primera vez que nos conocimos. En total fueron unas ocho o nueve veces que tuvimos relaciones consentidas, que eran las fiestas que nos vimos”.

“Al principio estábamos bien. Luego empecé a verla celosa, cuando yo bailaba con otras chicas en otras fiestas. Después de ahí yo empecé a evitarla porque yo estaba con otra chica, con otra persona. Después de ahí yo viaje a Colombia cuando empezó la Copa América, y dejé de verla dos meses”.

“El amigo que invito a Margarita, sostenía relaciones con Margarita y esa chica es quien llevó a Tamara. La fiesta se acabo a las 10 de la noche. De ahí yo le dije a las chicas que quería seguir en mi casa. Yo no había tomado mucho. Porque yo estaba manejando”.

“Ahí empezamos a tener relaciones sexuales consentidas, porque siempre tenemos relaciones sexuales consentidas porque tenemos mucha química en la cama”

El jugador de Boca Sebastián Villa con su amigo Félix Benítez.

“(..) De ahí yo entro en concentración porque me tocaba hacer pretemporada. Esa chica Tamara se comunico con Félix diciéndole que le dolía la vagina por la relación sexual”.

“Ella siempre le decía a Félix que siempre tenia conmigo relaciones fuertes y yo le dije a Félix que se pusiera a disposición de Tamara para lo que necesitara. Creo que Tamara le dijo que necesitaba unos calmantes y yo le dije a Félix que le comprara los medicamentos. Yo muchas veces le colaboré a Tamara porque sabía que ella tenía un nene chiquito, se que ella estaba sin trabajo”.

“Ya cuando estoy en la concentración, Félix me volvió a llamar y me dice que lo llamó Tamara que necesitaba mudarse de la casa donde estaba viviendo, que si la podía ayudar. Yo le dije a Félix que la ayudaba en lo que podía ayudarla, pero que en ese momento no podía ayudarla. Que yo la ayudaba, cuando venia a las fiestas, le pagaba sus ubers, la invitaba a comer, siempre fui muy bueno con ella.”

“Me vuelve a nombrar que necesitaba mudarse y me pide si la puedo ayudar. Me pide si mi representante la puede ayudar y le digo que no porque ellos representan jugadores. Después de eso, ella me mostró una foto de una nalga morada, yo le digo que que le pasó ahí, entonces ella me dice que ella puede decir que había sido yo y que con eso me arruinaba la carrera. Entonces yo le digo que como me va a hacer una cosa así a mi que yo siempre la había ayudado. Pero ella me dice que ella esperaba que yo la ayudara en esto”.

“Ya después esta chica Tamara dice que le hicieron firmar un papel, yo no tengo conocimiento de ningún papel. Esta chica Tamara dijo que sostuvo una relación conmigo un año, eso es mentira porque si así fuera yo la hubiera posteado en mi instagram como hice con mis otras relaciones formales que he tenido”

“Ya en este año, dos días antes de la semifinal del torneo argentino con Racing, mi abogado Martin Apolo, mi representante Rodrigo Riep, y mi amigo Felix Benitez recibieron un llamado de un chico llamado Federico, quien exigió cierta suma de dinero para no hacer la denuncia. Esto fue en el mes de mayo. Todos recibieron esa llamada, obviamente el que me lo comunicó fue mi abogado. El hizo la denuncia en comisaría que tramita en la Fiscalía n* 25 de la ciudad de Buenos Aires”.

“Nunca he cometido el hecho que usted me leyó, yo soy una persona tranquila, nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer. La cual esta sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mí”.





Noticias Argentinas