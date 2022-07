Escándalo: ex funcionario estadounidense admitió haber planeado golpes de Estado en otros países

El exfuncionario John Bolton, quien cumplió cargos claves en varias administraciones republicanas de Estados Unidos, admitió en forma casual haber planeado golpes de Estado en otros países.

"Como alguien que ha ayudado a planear un golpe de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo", expresó Bolton en medio de un contrapunto con el periodista Jake Tapper, de CNN, sobre el esfuerzo del expresidente Donald Trump para anular el resultado de los comicios en los que fue derrotado por Joe Biden.

Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional en la administración Trump de 2018 a 2019, admitió que nada de lo que hizo el ex mandatario republicano luego de las elecciones "es defendible", aunque aseguró que no se trataba de "un golpe de estado cuidadosamente planeado contra la Constitución".

Uno de sus argumentos fue la incompetencia de Trump para tramar un plan tan ambicioso. En ese sentido, señaló que Trump no es "capaz" de dar un golpe de estado porque requiere "pensamiento avanzado, planificación, elaboración de estrategias, acumulación de apoyo", según reprodujo el sitio Business Insider.

El periodista de CNN expresó que no estaba de acuerdo con el parecer del ex funcionario y sostuvo que "uno no tiene que ser brillante para intentar el golpe".

Bolton subió la apuesta y admitió que participó en golpes: No estoy de acuerdo con eso", respondió, y agregó: "Como alguien que ha ayudado a planear un golpe de estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo".

El periodista pidió detalles de los golpes a los que aludió el ex funcionario, pero éste se limitó a mencionar una fallida intentona en Venezuela en 2019.

Bolton es ampliamente visto como un halcón de la política exterior y un defensor del cambio de régimen, y considerado uno de los principales arquitectos de la invasión de Irak en 2003.