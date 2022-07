Rodríguez Larreta contra los movimientos sociales: "Que hagan un partido y se presenten a elecciones"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó duras críticas a los movimientos sociales por el control de los planes y los desafió a "presentarse a elecciones".

"Que hagan un partido, que se presenten a elecciones, y si ganan las elecciones, manejarán los planes sociales pero desde el Estado. Yo no creo que ganen ninguna elección, pero no importa, tiene derecho a presentarse. Lo que no está bien es que el Estado delegue en organizaciones que nadie votó. Algo tan sensible y tanta plata, además", resaltó el mandatario porteño.

En declaraciones al canal TN, Rodríguez Larreta se refirió a la discusión sobre los movimientos sociales deben controlar los planes.

"Si quieren tomar decisiones de gobierno, formen un partido y ganen las elecciones", subrayó el mandatario de la Ciudad.

Consultado sobre si coincidía con la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la necesidad terminar con los planes, Rodríguez Larreta expresó: "Coincido en que hay que replantearlo seguro y de raíz. Ya el hecho de sacar la intermediación es un cambio enorme por lo pronto no van a poder obligar a la gente a

que vengan a las manifestaciones".

En otro orden, Rodríguez Larreta se refirió a la situación económica y consideró que "lo más grave ahora es que no se sabe cómo se va a estar mañana o pasado".

"No hay un plan, no hay un rumbo. No sabemos cuál es el modelo de crecimiento para la Argentina, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a aumentar las exportaciones que es clave. Todo este problema que tenemos con los dólares es porque se exporta poco", afirmó.



Noticias Argentinas