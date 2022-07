Empresas entrerrianas cerraron acuerdos en Brasil

La misión comercial a Brasil que encabezó el gobernador Gustavo Bordet resultó "altamente provechosa" para los referentes de las firmas entrerrianas que tuvieron entrevistas con sus pares brasileños en San Pablo, indicaron fuentes oficiales. Los empresarios indicaron que hubo acuerdos para avanzar en la comercialización de algunos productos.

Referentes de los rubros arrocero, citrícola y arandanero participaron de la incursión diseñada por el gobierno de Entre Ríos y el Consulado de Argentina en Brasil. Formó parte de esta misión el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Daniel Scioli.

En la jornada central hubo una seguidilla de reuniones de empresarios de Entre Ríos con sus contrapartes brasileros en la Casa de la Industria de San Pablo, “la catedral empresaria de Brasil”, como le llaman a ese Estado en el vecino país.

Hacia allí fue la delegación entrerriana encabezada por el gobernador junto al ministro de Producción, Juan José Bahillo, junto al grupo de empresarios que pudieron concretar y avanzar en negocios provechosos.

“Se han superado las expectativas”, expresó Bordet, en coincidencia con lo dicho por los empresarios que destacaron los resultados obtenidos.

BALANCE DE EMPRESARIOS

Luciano Arralde, referente en comercio exterior la firma Marcos Schmukler, arrocera de San Salvador, se refirió al resultado preliminar de la misión y comentó: “Nos ha ido muy bien, hemos tenido varias reuniones, nos llevamos varios contactos y tenemos mucha expectativa de poder introducir la línea de productos que estamos presentando. Se trata de productos todos a base de arroz, con valor agregado, como snack o tostadas de arroz, dulces y saladas. Una línea muy completa, sin tac, horneados no fritos. Es una muy buena línea y completa de productos de arroz y estamos con mucha expectativa de poder ubicarla acá en Brasil”.

Asimismo, Adrián Hoffman, de la misma firma, expresó: “Hemos recibido una gran demanda sobre los 14 productos que hacemos, han estado interesado por el arroz largo y ancho sobre todo, y por los productos que hacemos de valor agrado que son 14, siete snack salados, tres dulce y una línea de tostadas”, dijo el empresario. También destacó la organización de la misión y explicó: “Nos hemos sentido cuidados de principio a fin, y estamos muy agradecidos tanto con la provincia, con el cónsul y con los que trabajan en el Consulado”.

En tanto, Víctor Hugo Zampedri, socio gerente de la empresa cítrica Guille Hnos, expresó: “Nos dedicamos a hacer citrus frescos, tenemos venta en el mercado interno y vendemos a empresas exportadoras. Estamos queriendo realizar exportaciones directas y es por eso que hemos decidido venir a Brasil. Tuvimos rondas de negocios, hubo interés y nos han conseguido muy buenas reuniones nos con la gente de Brasil. Se han cumplido las expectativas”.

Indicó que la contraparte brasileña solicitó verificaciones y adelantó que viajarán a la planta de Entre Ríos para realizar certificaciones para luego comenzar con las cotizaciones y “seguir avanzado” con las demás tramitaciones para cerrar la comercialización.

Luego completó: “Nosotros comercializamos mandarinas y naranjas, esta es una gran posibilidad y nos interesa el mercado brasileño por la cercanía y podríamos hacerlo con transporte terrestre”.

A su turno, Hernán Montenegro, presidente de Starberry S.A., empresa dedicada a la producción de arándanos, con fábrica de mermeladas y jugos de la ciudad de Concordia, comentó: “Realmente nos fue muy bien, me sorprendí. Yo no soy muy habitué de las misiones comerciales sino que me dedico al mercado interno, pero por el impulso que nos dio el gobierno me jugué a venir y la verdad que fue una sorpresa muy agradable”.

Dijo que tras esta incursión “seguramente vamos a iniciar negocios de exportación” y consideró “muy buena y muy bien organizada” la misión. “Realmente fue una gestión profesional”, completó el empresario.

EMPRESAS PRESENTES

Las firmas entrerrianas participantes de la misión fueron Berries del Sol S.A. (arándanos) Starberry S.A. (frutihortícola), Guille Hnos. S.R.L. (citrícola), Marcos Schmukler S.A. (arrocero), Agroberries S.A. (arándanos) y Finca Rincón de Vida (jugo de arándanos, mermeladas y pulpas de frutas).

En este caso se avanzó en la comercialización de productos del rubro alimenticio, arrocero, citrícola, arandanero, y sus derivados elaborados como mermeladas, jugos y snacks y galletas de arroz, entre otros.

Del encuentro también participaron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, entre ellos el presidente de la entidad Gabriel Bourdín, y referentes gremiales de las diferentes Cámaras productivas privadas.

DATOS

Durante 2021, Entre Ríos exportó bienes a Brasil por más de 198 millones de dólares y casi 550.000 toneladas. El país vecino compró el 11,81 por ciento de todo lo que se vende al mundo desde la provincia y es el segundo destino en importancia. Los productos primarios representaron el 66,97 por iento del total, luego siguieron los agroindustriales (31,20 por ciento) y cerraron los industriales con el 1,83 por ciento.

En tanto, al cabo del primer cuatrimestre de 2022 la comercialización de productos entrerrianos a Brasil fueron 167.749 toneladas de bienes por un valor de 59,8 millones de dólares, el 9,24 por ciento de total.

La estadística del Ministerio de Producción, elaborada con datos de la Dirección de Estadísticas y Censos, indica que el trigo es el alimento estrella que se comercializa en Brasil. En el ranking aparecen, en orden de importancia, maíz, oleaginosas (excepto soja), pescados, hortalizas y legumbres, cítricos, arándanos y sorgo granífero.

Entre los productos agroindustriales la harina domina la escena comercial, y luego siguen arroz, lácteos, carnes de pollo, bovinos y pescados, jugos de frutas y hortalizas, pieles, cueros y algodón.

Los químicos encabezan las exportaciones industriales a Brasil. Papel, cartón y sus manufacturas aparecen en segundo lugar y metales comunes, plásticos y material de transporte cierran el segmento.

Asimismo, la estadística de 2021, y solamente en trigo, indica que Entre Ríos comercializó 443.781 toneladas; las preparaciones alimentarias en base a cereales, almidón, fécula o leche representan 5.196 toneladas; el maíz en grano 53.354; los pollos trozados 3.236; el arroz 13.634; la leche entera en polvo o granulada 1.645 toneladas; y el arroz descascarillado no parborizado 6.162.

Otro dato de interés es que se exportaron 840 toneladas de mozzarella (en los primeros cuatro meses de 2022 ya suman 264) y 232 de carnes rojas sin huesos, congelada. En forma de tableros hecho a base de madera procesada de diferentes maneras Entre Ríos vendió a la nación vecina materiales por 7.477 toneladas durante 2021.

Partieron también cuatro toneladas de medicamentos, 3.361 de semillas de lino y otras 788 de anís, hinojo, badiana, cilandro, comino, alcaravea y bayas de enebro. La provincia exportó 233 toneladas de sábalos, 65 de bogas, 110 de alpiste, 39 de arándanos, 663 de naranjas, 23 de jugos de toronjas y pomelos, 9 de aceites esenciales de citrus y 156 de lactosuero.

Además, en 2021 se exportaron 21 toneladas de mandarinas.