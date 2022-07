Joven denunció que su padrastro la violó durante cuatro años: “Tenía miedo”

Una joven entrerriana denunció que fue abusada sexualmente por su padrastro durante ocho años. Jacqueline Rearte, contó que cuando ella tenía 8 años fue la primera vez que el sujeto la violó y el calvario se extendió hasta que ella tuvo 12 años.

A casi 20 años de lo ocurrido, la joven a través de una publicación de Facebook reveló todo lo que sufrió. La joven oriunda de Lucas González, reveló que “él decía que nos cuidaba”.

“Hoy despierto con un sueño que me hizo revivir muchísimas cosas y lo tomé como un mensaje de que "llegó el momento", comenzó relatando la joven al resaltar que “ hace unos meses vengo buscando el momento correcto de poder expresar y sacar lo que me viene pesando”

“Cuando tenía 8 añitos fui víctima de abuso sexual por parte de mi padrastro hasta aproximadamente los 11-12años. Mi mamá trabajaba en un comedor a la noche los findes y el quedaba a nuestro cuidado (ahí era donde la peli de terror comenzaba para mi)”, mencionó Rearte.

“Si mamá no trabajaba nosotras no comíamos literal, entonces él nos "cuidaba", expresó al acotar que su padre falleció cuando ella 5 años. “Desde ese momento me aferre a mi mamá tanto que hasta sentía lo que a elle le pasaba”, contó

“Mi obsesión era cuidarla que no sufriera por nada, cargaba con muchas cosas q no me pertenecían solo por cuidar a mi mamá y hermanas, me desgastaba porque ellas estuvieran bien”, mencionó.

En este sentido, señaló: “Hice como si nada pasaba tratando de tener una " buena relación" con él ya que convivía y lo hacía por mi mamá (no quería q lo sepa ni que viera nada extraño y solo quería Cuidarla). Si bien mis actitudes hacia el cada vez le mostraban que algo raro pasaba, pero evitaba que se diera cuenta”Miedos y pensamientos de suicidio

“Me lo guardé muchos años, sentía que era algo q solo a mí me pertenecía y que podía con esto. A medida q iba creciendo los insomnios y eran cada vez más seguidos, sentía asco de mi cuerpo, me sentía todo el tiempo sucio, y un montón de cosas más”, declaró la joven.

“Los pensamientos suicidas eran cada vez más seguidos y repetitivos,(en la noche planeaba como iba hacerlo), me tente a probar cosas para poder "borrar" la angustia que sentía pero no era lo mío, asique no fue un vicio. Todo se alimentaba de una cosa a la otra, cargaba con todo eso yo solita no confiaba en nadie para poder contarle lo q me pasaba”, expresó Rearte.

Asimismo, destacó: “Me costaba mucho relacionarme con los hombres sentía pánico y miedo de que me pasara lo mismo, hasta q me puse de novia y fue un alivio en ese momento porque me sentía contenida”.

“Pase por una situación similar con él dónde también estuvo presente el abuso (cargue con mucha responsabilidad ese momento que no era mía e hice su justicia como si fuera mía, una vez más sentí todo a flor de piel) por momentos quería expresar lo q me pasaba, pero no confiaba en nadie y pasaban muchas cosas en ese momento. El seguía viviendo en mi casa y sentía q si hablaba yo corría mucho riesgo y le tenía miedo”, relató.

“Hable hace 7 meses, la cual pase por una situación donde me sentí obligada de hacerlo y hoy lo agradezco; el en ese momento el no vivía en mi casa, pero si quería regresar entonces ese era mi momento de hablar porque si el volvía yo seguía con esto hasta no se dónde y ya quería contarlo y no soportaba más verlo”, señaló.

“Como pude encare a mi mamá (no me salían las palabras, pero pude decírselo). Poder liberarme de esa carga tan grande fue alivio (pase x las etapas de volver a revivir todo al sacarlo de mi) sentía que no podía, pero pude pasar cada etapa”.

