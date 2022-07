Bullrich reafirmó su aspiración a la presidencia: “Me quiero hacer cargo ya de la gente”

A pesar de que en Juntos por el Cambio no quieren hablar de candidaturas en medio de la grave crisis que atraviesa el país, Patricia Bullrich se mostró decidida a competir el año que viene y hasta reveló que tiene un programa de gobierno para el 2023. Insistió en que la oposición debe “prohibirle” al Gobierno “que siga haciendo daño”.

Con fuertes críticas al Frente de Todos, la titular del PRO alertó que «los argentinos se está desangrando» y consideró que hay que tomar medidas de urgencia para revertir este duro momento social.

"Tengo tres puntos. La primera es liberar el trabajo de verdad como acaba de hacer Mendoza. La segunda es una hora de educación más por día porque por la locura que de este Gobierno perdimos puestos en lengua y matemática. Hay que recuperarlos. Y por último cerrar el torniquete de la emisión, porque «siguen gastando y mientras gastan se llevan plata de tu bolsillo, de nuestro bolsillo", enumeró la opositora en una entrevista televisiva.

Ya en un tono más de campaña, Bullrich pidió al Frente de Todos que «no nos esperen a nosotros al 2023 porque desde ahora tenemos que accionar y actuar frente al agujero negro que todo cae en la nada» que son.

En otro tramo de la nota, la exministra de Mauricio Macri comparó la actual crisis con la de 2001: “Había bronca pero la gente pegaba contra el banco, había capacidad de decir ‘devolveme lo mío’. Ahora no, ahora hay una angustia existencial de que ‘mi Argentina no la tengo más’”. “Nunca en la vida vi esta situación en la Argentina”, advirtió.

“Ese quiebre, ese llanto colectivo de 47 millones de argentinos, no solo no lo entienden sino que lo profundizan todos los días”, señaló contra el Gobierno de Alberto Fernández.

Y concluyó: “Si queremos mostrar futuro tenemos que poder mostrar presente” y para eso “tenemos que ponernos al frente de las cosas que se necesitan, tenemos que estar”. “Nosotros no gobernamos pero podemos tener la fuerza de tener un parlamento que diga una ley fácil para trabajar, una hora de educación más y basta de emitir para que no nos saquen la plata del bolsillo”.





Noticias Argentinas