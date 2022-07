Subsidios: habrá sanciones por mentir en el formulario

Continúa abierta la última etapa de inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), para que los usuarios puedan mantener los subsidios en las tarifas de gas y luz. Hasta el 26 de julio, tienen tiempo de hacerlo quienes tengan DNI terminado en 6, 7, 8 y 9.

Asimismo, desde el Gobierno advirtieron que habrá sanciones en el caso de que la información ingresada al sistema sea falsa. "En esta primera instancia vamos a chequear datos antes de proceder a aplicar el régimen y se va a recategorizar al usuario, y a la vez se va a utilizar la sanción para que sirva de incentivo suficiente para que no falseen la información", indicó el vicepresidente de Cammesa, Santiago Yanotti.

De esta manera, si se comprueba que la inconsistencia de la carga se trató de un error se podrá rectificar, pero si se confirma la carga equivocada será pasible de sanción.

¿Qué sucederá con quienes no lleguen a cargar sus datos?

También aquellos usuarios que no llegaron a cargar sus datos para solicitar la continuidad de subsidios van a tener una instancia posterior para sumarse a esquema, una instancia que se realizará a través de una adaptación del actual RASE, pero será posterior a las primeras facturas sin subsidio que le llegarán a los no inscriptos, y sobre las cuales no habrá reintegros.

Subsidios de luz y gas: qué datos me pide el formulario RASE

Para completar el trámite, cada usuario debe informar en detalle datos personales, socieconómicos y del servicio al que quieren solicitar el subsidio y no pagar el aumento. En este último ítem, la boleta de luz y gas es indispensable, ya que allí se encuentra la información clave para el registro.

De acuerdo a lo explicado en conferencia de prensa por el secretario de Energía, Darío Martínez, los datos ingresados este mes van a ser procesados durante todo el mes de julio. Este nuevo sistema clasificará a los usuarios beneficiarios de subsidios en tres grupos de usuarios, según sus ingresos y comenzará a aplicarse en las boletas desde el 1 de agosto.