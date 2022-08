Un camión repositor de supermercado volcó en cercanías a Hernández

Estación Plus Crespo

Efectivos de Comisaría Hernández se constituyeron en la ruta de su jurisdicción, dado el accidente protagonizado por un transporte. Al respecto, el Jefe Departamental Nogoyá, Crio. Myor. Alejandro Fernández, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Alrededor de las 05:40 de hoy, una dotación concurrió hasta Ruta Nacional Nº 12, a la altura del Km. 374, donde se constató el vuelco de un camión Iveco con semirremolque Bonano. El transporte era conducido por un chófer oriundo de José C. Paz, provincia de Buenos Aires, quien afortunadamente no sufrió lesiones".

El funcionario sostuvo que "se dirigía hacia la ciudad de Paraná, transportando mercadería para un supermercado".

En cuanto a la mecánica, se debió a causas a determinar, no descartándose la incidencia del clima, dada la lluvia registrada horas antes. Asimismo, Fernández apuntó: "Quedó volcado sobre uno de sus laterales, en la banquina de dicha ruta, muy cerca de la cinta

Personal de Comisaría Hernández y del Puesto Caminero Nogoyá practicaron tareas preventivas y de asistencia en el lugar.