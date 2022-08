Comenzó a construirse el "Alojamiento Deportivo Crespo": qué otros servicios brindará

Estación Plus Crespo

Enmarcada en el Programa de Fortalecimiento a Municipios, el gobierno entrerriano aprobó el proyecto presentado por el Ejecutivo de Crespo, llegando ya a la instancia de comienzo de obra. La misma estará dentro del Campo de Deportes Yapeyú y al respecto, el intendente Arq. Darío Schneider, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Se recibió un primer desembolso de dinero y habiendo cumplimentado los pasos administrativos, se ha dado comienzo a los trabajos planificados. Este es un compromiso que asumimos, de llevar adelante obras de mejora y puesta en valor de este espacio deportivo, que como vemos todos los días, una buena cantidad de gente viene a recrearse, hacer actividad deportiva para su salud o con fines competitivos. Es utilizado por personas de todas las edades, y consideramos que era tiempo de hacer una inversión en infraestructura".

"Es una inversión conjunta Provincia y Municipio", afirmó el presidente municipal, al dar cuenta que el proyecto ha sido presupuestado en $18.246.596.

Acerca de lo que incluye, Schneider puntualizó: "Habrá un módulo de baños nuevos y se ampliará la zona de depósitos. En un primer piso se va a hacer un alojamiento para atletas o deportistas y también está prevista una Sala de Salud, para que quienes vienen al Campo de Deportes Yapeyú o transitan por el circuito de la vía aeróbica que pasa por lo que será el frente del edificio, puedan medirse la presión, realizar alguna consulta de primeros auxilios o preventiva".

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Juan Diego Elsesser, sostuvo que "no se realiza con mano de obra municipal, sino que se licitó la obra y la modalidad del Programa es que se realicen desembolsos a medida que se vaya rindiendo el avance de obra. La idea es que tenga continuidad, que no haya interrupciones por cuestiones vinculadas a los recursos económicos, de manera que el municipio irá haciendo las rendiciones y cubriendo esos plazos entre desembolsos que puedan no coincidir. Ojalá el clima y los desembolsos nos acompañen a una realización en un tiempo prudencial".

El funcionario mencionó que "el ingreso será el mismo. Se demolerán los sanitarios actuales para hacerlos íntegramente nuevos y sobre el lateral, lindero al paso de la vía aeróbica, estará la nueva construcción de alojamiento y sala de salud", detalló.