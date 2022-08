El precio internacional de la soja vuelve a superar los US$600 por tonelada

El precio internacional de la soja, el principal producto de exportación de la Argentina, volvió a cotizar por encima de los US$ 600 por tonelada este martes, a raíz de condiciones climáticas desfavorables en los Estados Unidos.

En el mercado de Chicago, el contrato con vencimiento en julio de la oleaginosa sube US$ 13,50 y la tonelada cotiza a US$ 608,50, a partir del último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que detalló que la condición de los cultivos en ese país se encuentra 1% por debajo de la semana anterior, con una marcada falta de lluvias. La USDA redujo del 60% al 59% la proporción de soja en estado bueno y excelente.

También se registra una mejora en los precios internacionales del trigo: los contratos de septiembre próximo mejoran en Chicago US$ 1,10 y la tonelada cotiza a US$ 287,60. En cuanto a este cereal, la USDA indicó que la condición del trigo de primavera fue calificada de buena a "excelente" en un 64%, un 6% por debajo respecto de la semana anterior. En la Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario señaló recientemente que en la zona núcleo el 35% del trigo se encuentra en una condición entre regular y malo.

Con el maíz, la posición septiembre avanza US$ 4,80 y la tonelada cotiza a US$ 244,40 frente a menores previsiones de cultivos en los Estados Unidos. Entre enero y julio de este año, el sector oleaginoso y cerealero liquidó divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por US$ 22.093 millones un máximo histórico para un primer semestre, de acuerdo con un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario.