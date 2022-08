Desestimaron la denuncia contra Tevez por "usurpar" la licencia para dirigir

El fiscal Damián Cimino desestimó la denuncia contra Carlos Tevez por "usurpación de título" para ser director técnico. La misma había sido realizada el miércoles 17 de agosto por 19 entrenadores anónimos.

Desde la justicia señalan que la misma se desestimó por considerar que es un "hecho denunciado atípico". La presentación del abogado rosarino, Gustavo Dellepiane, argumentaba que Tevez incurría en los delitos tipificados en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal.

"No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dio su vida al fútbol y hoy no tiene para comer", sostuvo el abogado en el escrito que presentó.

Ante la denuncia, la justicia explicó: "El bien jurídico protegido en el delito de usurpación de títulos es el buen funcionamiento de la administración pública y, en concreto, la protección del monopolio estatal de conferir o reconocer títulos profesionales habilitantes, pero no constituyen delito los grados, título u honores de instituciones particulares, como el caso de los entrenadores que es un título que expide una organización sindical".

Carlos Tevez está al frente del equipo de Rosario Central desde el 21 de junio de este año. Desde su llegada al fútbol, pero esta vez siendo DT, generó diversas repercusiones y malestar en sus compañeros ya que sostienen que el exjugador no tiene el título correspondiente para dirigir.

Respecto a ello, Caruso Lombardi expresó su enojo con la situación: "No es nada personal, pero hay cosas que son lógicas en la vida. Vos no podés basurear a la gente que se dedica a tal cosa. No podés tener a una persona estudiando tres años para hacer el curso de entrenador para primera división y que él dirija cuando no terminó el curso. Que no nos tomen de tarados".

Por el momento la imagen de Tevez como DT rosarino también da que hablar por sus cuatro victorias, dos empates y cinco derrotas. Esta noticia sin dudas tranquiliza al exjugador y a todo el cuerpo técnico antes de recibir a Banfield por el cierre de la fecha.