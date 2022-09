En Suiza propusieron ducharse de a dos para ahorrar energía

Europa recibe el otoño 2022 con la perspectiva de un racionamiento de energía debido a las sanciones que el bloque regional le aplicó a Rusia por su invasión a Ucrania, en febrero de este año. Quizás por eso la ministra de Ambiente de Suiza sugirió esta semana que las parejas deberían ducharse juntas en la temporada de frío.

La ministra Simonetta Sommaruga propuso que las parejas jóvenes normalicen compartir la ducha al mismo tiempo para ahorrar energía y evitar derrochar el agua caliente. También sugirió apagar las computadoras, luces y pantallas cuando no se utilicen, lo que no deja de ser una recomendación mesurada, informó el sitio británico The Times.

Sin embargo, la propuesta "caliente" que Sommaruga compartió con lectores del periódico 20 Minuten de Suiza fue ridiculizada en redes sociales y la obligó a aclarar que "después de cierta edad bañarse de a dos no es apropiado para cualquiera".

El objetivo de Sommaruga era dar tips para el ahorro de energía en el hogar durante lo que promete ser un invierno complicado, a tal punto que el gobierno de Suiza ya implementó una campaña nacional un día antes de que empiece el otoño.

Otros medios en Suiza fueron más allá con la ridiculización de la sugerencia de Sommaruga y propusieron que los jóvenes "deberían hacer el amor cada mañana para calentarse después de haber apagado la calefacción durante la noche, ducharse rápidamente con sus parejas y después ir a trabajar del brazo, dejando el auto, la moto, o la bici eléctrica en el garaje".