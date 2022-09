Por dificultades para importar caucho, afirman que primeras marcas "envían un 20% del volúmen que se supo comercializar"

Estación Plus Crespo

Por diferentes motivos, la posibilidad de recambio de neumáticos se torna compleja para algunos usuarios, mientras que los comerciantes se esfuerzan por sostener los ofrecimientos. Al respecto, Igor Paúl, comerciante crespense del rubro, dijo a FM Estación Plus Crespo: "Desde la década del '70 trabajamos con Bridgestone Firestone, que es una de las tres fábricas argentinas. Ellos no sólo tienen productos importados, sino que también fabrican en el país. La trayectoria y fluidez de comercialización -porque no es que ahora por la situación crítica, acudimos a ellos-, es un factor que nos ha permitido estar mejor posicionados ante la faltante. Nos están mandando mercadería. Poca, pero en forma sostenida. Envían un 20% del volúmen que se supo comercializar. Gracias a Dios contamos con sus productos nacionales, pero sabemos que colegas que trabajan sólo con productos importados, están complicados".

Paúl consideró que los inconvenientes son multicausales y entre algunas aristas mencionó: "Uno de los problemas es que el caucho no se fabrica acá, y el producto importado escasea por la falta de dólares. También desde hace 4 a 5 meses, un 40% de las fábricas nacionales tienen problemas gremiales, que conlleva un trasfondo más complejo. Antes de la pandemia, la mayor faltante era de neumáticos para tractor y camión. Después vino la guerra, las cuestiones energéticas y la faltante se trasladó a las camionetas y coches de uso particular. Todavía no se ha resuelto".

En cuanto a los precios, el comerciante indicó que "la escasez influye mucho en la relación oferta y demanda, provocando que haya algunas subas. Los clientes están optando por el reemplazo. Por ejemplo, si viene un Fiat Palio y no hay original, se busca la alternativa de reemplazarlo por otra cubierta parecida".