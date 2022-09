El libro que lee Antonela Roccuzzo para criar a sus hijos

Antonela Rocuzzo es madre orgullosa de Thiago, Mateo y Ciro, los hijos que comparte con Lionel Messi. La rosarina es conocida por ser una "madraza" en el mundo de las botineras y esta vez no fue la excepción: compartió con sus más de 17 millones de seguidores una recomendación de un libro del psiquiatra Lucas Raspall sobre cuidado y educación de niños.

El libro se llama "Si hay suelo, no hay techo (50 posteos para una crianza positiva)" y es el último libro del médico psiquiatra, psicoterapeuta, acupuntor, profesor universitario, conferencista y escritor rosarino Lucas Raspall, editado por el sello local Homo Sapiens.

En 50 capítulos o "posteos" –ya que se trata de publicaciones, de mensajes que el médico fue subiendo, compartiendo en sus redes sociales en los últimos tiempos– brinda herramientas para lo que denomina la "travesía" de la crianza.

El libro tiene 269 páginas que tratan temas como la escucha activa, empatía y asertividad, el apego, separaciones de parejas, la inteligencia de los niños, la violencia, las emociones, con "paradas" especiales en los capítulos 10, 20, 30, 40 y 50.

Antonela se detuvo particularmente en el capítulo (o posteo) número 9, que se llama "¿Por qué tanta prisa?" y habla de aprovechar los momentos con los hijos en la vorágine del día a día.

Un libro de posteos son cortos, puntuales y específicos, pero con un desarrollo muy elaborado que invitan a reflexionar como adultos responsables sobre cómo se está llevando a cabo la crianza de los hijos.

"A partir de las conclusiones de extensas y profundas investigaciones, desde distintas disciplinas científicas, pero mayormente desde la perspectiva de las neurociencias afectivas y la teoría del apego, cada afirmación buscará correlato en la evidencia", mencionó el Raspall sobre su libro al medio rosarino La Capital.

Ya para el Día de la Madre, la rosarina había citado al autor, que además se desempeña como subsecretario de Desarrollo Humano de Rosario. “Madre es verbo, es abrazar para dar calma y paz”, había escrito en su inicio.

Algunas claves de crianza que aporta el libro para una crianza positiva

El círculo de la seguridad

"La mayoría de los problemas emocionales y de comportamiento de niños pequeños se debe a problemas vinculares (de apego) con sus cuidadores principales".

En la relación con los niños y niñas a quienes cuidamos, y sobre todo en momentos en que se estresan y desregulan emocionalmente, nos corresponde a los adultos ser: más grandes, más fuertes, más sabios y más bondadosos.

Nuestra madurez nos reclama calma y seguridad para acompañar de manera sensible, respondiendo en tiempo y forma con firmeza y con amor.

No podemos hacer lo que queremos

"Debemos terminar con la frase que afirma, impunemente: Yo con mis hijos hago lo que quiero ¡De ninguna manera podés hacer lo que quieras con tus hijos! Que quede claro que en esta frase, de brazos cruzados e inconfundible gesto de enojo, no tiene pies ni cabeza. Nadie puede hacer lo que quiera con nadie porque las personas no son propiedad privada y porque tienen derechos.

Los límites son necesarios

"Los límites cuidan".

Una confusión común es considerar que la crianza respetuosa propone un marco en el que se termina consintiendo al niño. Dejemos claro el punto de partida: los límites cuidan la falta de límites descuida.

Criarlos para que sean autónomos

"Se trata de acompañarlos en la construcción de recursos necesarios para que puedan caminar por sí solos sin que precisen de nosotros para resolver problemas y situaciones cotidianas".

Que no nos necesiten no significa que el vínculo se vaya a cortar ni nada parecido. Me animaría a decir que es lo contrario.

La bendita autoestima

"Tus palabras pueden ser como dardos contra su autoestima".

Si a un niño o niña se lo ama de manera incondicional, apoyándolo en sus iniciativas y valorando de manera precisa sus virtudes y defectos, no para calificar o trabar sino para seguir creciendo, es de esperar que su autoestima se haga fuerte.