Las frases más destacadas del alegato de Cristina Kirchner en la Causa Vialidad

"Quedaron a la luz del día las arbitrariedades del juicio", aseguró la Vicepresidenta, en la instancia que hizo uso por su condición de abogada y después que no lo permitieran expresarse en indagatoria.

La vicepresidenta Cristina Kirchner ejerce su propia defensa en la última jornada de alegato en el juicio por la Causa Vialidad, luego de la palabra de Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal 2. Lo hace desde el Congreso.

"No se puede creer cómo se ha llevado este juicio adelante y por qué. En este sentido yo quiero hacer un formal pedido ante este tribunal para que al final las audiencias se extraiga testimonio de todos y cada una de las mentiras de los fiscales constatadas con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio”, expresó en primera medida la funcionaria.

Luego de exponer tres ejemplos, indicó que ante los argumentos y la defensa “quedan demostradas las mentiras en las que incurrió y la verdad que estamos hoy en un caso de prevaricato, no solo los jueces tienen la obligación de buscar la verdad sino todos los auxiliares de la justicia”.

Y agregó: “Por eso voy a pedir que tomen testimonios de todos y cada uno de los hechos donde confrontados los dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documentado queda demostrado que el fiscal Luciani y Mola mintieron en el alegato”.

Señaló que "la acusación del fiscal Luciani y Mola viola el artículo primero de la Constitución Argentina Todos". Y aseguró: "No podemos ser nunca una asociación ilícita". Apuntó contra los jueces y los fiscales: "Ustedes son más que la representación que tenemos nosotros, son mucho más ustedes que nosotros porque ustedes pueden juzgar absolutamente todos los actos".

"El fiscal arrasa y dice nuestra supremacía podemos juzgar todo, hasta lo que es zona de reserva, actos de oportunidad, mérito y conveniencia, también lo podemos juzgar. Esto se afirmó en nuestro juicio", agregó.

Consideró que "este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate. Los administrativos se presumen legítimos. Han traído de los pelos a un juicio porque a la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí, porque para traerme de los pelos trajeron al código civil, a la constitución, al código penal, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. Es un disparate".

Por otra parte, trajo a colación el ataque a su despacho y el intento de magnicidio: "No puedo olvidar que este año, este mismo despacho en donde estoy sentada ahora fue destruido durante más de 40 minutos de apedreada sin que ninguna fuerza de seguridad de la república argentina ni las locales ni las nacionales impidieran que mi despacho fuera destrozado en la misma jueza y mismo fiscal que ahora tienen los que intentaron matarme disparando a 15 centímetros de mi cara una pistola".

A causa de los cinco juicios manifestó: “Yo vivo en estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están todas suspendidas desde el 10 de diciembre del año 2015”. Y sumó: “Cuando se trata que no es peronista el derecho penal es liberal, todas las garantías constitucionales”.

Por último, evidenció: "Todos los presidentes fueron abogados, menos Macri. ¿A quién fue a la única que le hicieron denuncia que no era abogada? era a mí. Miren, así como vamos, vamos mal y Argentina no sale con este poder Judicial. Que terminen que yo tengo impunidad, yo tengo cinco causas de asociación ilícita, ¿yo impunidad? Me siento en estado de indefensión, muy intranquila, con este país y en este poder judicial", replicó C5N.