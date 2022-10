Causa Waigel: Hasta el 5 de diciembre se estarán rematando terrenos

Estación Plus Crespo

Los terrenos han sido agrupados en lotes, de manera que la Subasta Electrónica Judicial se pueda llevar adelante en etapas y así obtener un mejor rendimiento económico para la masa de acreedores de la empresa fallida. FM Estación Plus Crespo confirmó que desde este martes 4 de octubre y hasta el 5 de diciembre próximo, los inmuebles estarán atravesando este proceso de remate, en la modalidad establecida por la justicia.

En el proceso de quiebra de la firma Miguel Waigel y Cía S.A., la Dra. Elena Beatríz Albornoz, Jueza Subrogante del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Paraná, resolvió autorizar la subasta virtual -sin base, al contado en dinero en efectivo y al mejor postor-, de los 35 lotes ubicados en acceso Pte. Illia y Liniers de Crespo. Los terrenos poseen una superficie de entre 300 m2 y 418 m2.

Popularmente conocido como el "Loteo Waigel", a la fecha cuenta con todos los servicios básicos instalados, con lo cual la adquisición permite una pronta posibilidad de construcción habitacional.

Por su parte, José María Puntín, uno de los acreedores, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Estamos siguiendo de cerca las ofertas. Ha habido interés en el comienzo, de todas maneras sabemos que todos los interesados apuestan fuerte en las horas finales, como para quedarse con el lote, así que iremos siguiendo en cuánto se define cada remate".

"En mi caso, con el dinero que se me quedó Waigel compraba un camión en aquel entonces, hoy ya son chirolas", lamentó el hombre y agregó: "La justicia pareciera no entender que esos montos sin actualización, no sirven para nada".

Características de la subasta

La justicia estableció la escala incremental, fijándose en la suma de $100.000 para el primer tramo, hasta llegar al valor de $500.000; en segundo tramo y hasta su finalización, el valor incremental será de $20.000. Es decir, los primeras ofertas que se hagan deberán ser de a $100.000 y cuando se arribe al medio millón y hasta terminarse el proceso, las ofertas van subiendo de a $20.000.

En cuanto a otros conceptos a tener en cuenta por los interesados, cabe mencionar que dentro de las 48 horas posteriores a terminada la subasta virtual, la persona ganadora deberá efectivizar el pago de la seña, equivalente al 10% del precio de la subasta; la comisión de los martilleros equivalente al 4% -con más el I.V.A. sobre la comisión de corresponder-; el 1.5% más IVA de costo por el uso del sistema; y el Impuesto de Sellos equivalente al 2.30%.

Además de las alícuotas de transferencia, la justicia exije a cada ganador del remate el pago de $32.800 por lote, en concepto de Plano de Mensura y Ficha de Transferencia, documentación que quien adquiera recibirá al momento de concretar todos los pagos. Se trata de un monto diferencial y más económico que el que le costaría a quien compra, en caso de hacerlo en forma particular.