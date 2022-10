Netflix: cómo impactó la restricción y el concepto de "casa extra"

La plataforma de streaming ahora permite que solo se pueda acceder a ella desde otro lugar en smartphones, tablets y notebooks, pero ya no en TV's.

Netflix anunció hace poco tiempo un cambio trascendental en la venta de su contenido audiovisual: ya no será ilimitada la cantidad de ubicaciones en las que un usuario con su cuenta pueda ver las distintas producciones. La empresa estadounidense determinó que solo se podrá tener una TV asociada al plan y ubicada en un lugar determinado y para poder disfrutar de la oferta en otra ubicación habrá que abonar un cargo adicional.

La plataforma de streaming ahora permite que solo se pueda acceder a ella desde otro lugar en smartphones, tablets y notebooks, pero ya no en TV’s. La medida alcanza a varios países de Latinoamérica además de Argentina, como El Salvador, Honduras, República Dominicana y Guatemala.

¿Cómo hacer para seguir usando Netflix durante un viaje?

Se puede ingresar desde el dispositivo móvil sin problemas o desde otra televisión con un plazo máximo de 15 días. Pasado ese periodo, la única alternativa es suscribirse al nuevo plan y sumar una "casa extra".

Esa es la alternativa que ofrece la marca para quienes tengan dos lugares en el que quieran ver sus series o películas. A partir de ahora, el plan Básico tendrá solo una casa en el que se pueda abrir esa sesión, mientras que el Estándar extiende a dos el número de hogares. Luego, está el plan Premium, destinado a quienes necesiten usar Netflix en hasta tres ubicaciones diferentes.

Esta restricción está destinada a terminar con los llamados usuarios ‘parásitos’. Se trata de aquellos con cuentas compartidas, que utilizan la de un conocido o familiar pero no viven en la misma casa. El resultado era negativo: Netflix tenía muchos más consumidores de su productos que personas que pagaban por él. Por eso, determinó este cierre de cuentas en lugares clave que, se cree, luego expandirá en la mayoría de los países donde ofrece su servicio.

Streaming, la nueva era de los contenidos audiovisuales

Las plataformas de streaming, con Netflix a la cabeza en el mercado mundial, supieron disputarle el reinado al cable en la oferta de contenidos audiovisuales. Y si ya pasados varios años de la aparición y consolidación de esta alternativa se advierte una preponderancia por encima del modelo que fue auge en los 90 y 00, mucho se relacionan el concepto que trae consigo la idea de streaming. Los diferenciales estaban marcados: ver lo que querés, cuándo querés, cómo querés y dónde querés.

Pero este ideal que presentaba esta nueva forma de ocio se ve afectada por la medida que lanza Netflix y que puede ser repetida por su competencia —aunque, por ahora, se limitan a aprovecharlo para diferenciarse de su rival—. La idea del dónde se puso en jaque: ahora es limitado y se parece más a lo que ofrecía el cable. Queda la opción, hasta el momento, de consumir series y películas en cualquier lugar, pero no en la cómoda pantalla de la TV, sino en celulares y otros dispositivos.

No es el primero de los aspectos que mutó desde la concepción original de streaming. El “cuándo quieras” ya no es tan así. En épocas en las que el ‘maratón’ se asocia más a ver 10 capítulos de una serie de corrido que al esfuerzo físico, casi todas las plataformas de contenido audiovisual recurren a una vieja práctica. Las temporadas no se cargan completas —salvo que se trate de un producto viejo— y publican un episodio por semana para mantener y captar la atención del público. Nuevas tendencias de consumo que se parecen a las que las precedían.

Del otro lado, el ingenio

La restricción de Netflix cayó pésimo entre sus clientes y, sobre todo, entre quienes se entretenían con la cuenta de otro. Pero también fue aprovechada por sus competidores, que inmediatamente lanzaron avisos publicitarios resaltando que ellos no implementaron la ‘casa extra’, al menos por ahora.

ámbito