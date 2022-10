Entrerriano asesinado en Santa Fe: “Lo siguieron y le dispararon en la columna”

La hermana y un vecino de Emanuel Wolert, el santaelenense de 34 años asesinado el domingo en la localidad de Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, dieron detalles del caso. Señalaron que los delincuentes intentaron robarle la campera y no la moto, como reportó la policía local en una primera instancia. En segundo término, indicaron que el muchacho alcanzó a identificar a uno de los atacantes, pero que no logró revelársela al vecino que lo socorrió.

Analía, hermana de Emanuel, comentó: "Él fue a cenar con unos amigos acá en frente y volvió a las cinco y media, o seis menos cuarto de la madrugada. Lo interceptaron tres en una moto y le querían robar la campera. Él no quiso darles las cosas porque le cuestan. Ahí empezaron a forcejear para sacarle la campera y le arrancaron la manga".

"Como no se la quiso dar, le empezaron a pegar culatazos en la cabeza. Dispararon pero no le pegaron, después lo siguieron y le dieron un tiro en la columna. Él alcanzó a llegar a mi casa y abrió la puerta. Un vecino lo vio, se arrimó y lo llamó por celular. Le alcanzó a abrir y cayó desvanecido", agregó en América Noticias.

En tanto, Brian, el vecino que lo socorrió, comentó: "Escuché los tiros y salí. Ahí sentí que se abrió la puerta y ví que se cayó; le chiflé; se ve que pensó que volvían y se metió para adentro. Llamé a la Policía e informé que sentí tiros y que vi que mi vecino se cayó. Después lo llamé (a Emanuel), me atendió y me dijo que le pegaron un tiro. Cuando fui me dijo 'me pegaron un tiro'. Le pregunté quién había sido y me dijo que sí, pero no me dio el nombre. No llegó. Me dijo que andaban en moto y que eran de (Capitán) Bermúdez".

Finalmente, señaló que la zona es muy insegura, ya que a "las ocho o nueve de la noche ténes que estar adentro porque si no te roban", reprodujo La Sexta.