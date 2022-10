Zonas especiales para quienes beban en exceso: la nueva medida para Qatar 2022

El máximo responsable de la organización del Mundial de Qatar 2022, Nasser Al Khater, reveló que habrá zonas para que aquellas personas que se emborrachen durante la cita mundialista se puedan recuperar.

“El alcohol está disponible en Qatar. Es más limitado que en otros países del mundo, ya sea Europa o Estados Unidos, pero estará más disponible en zonas designadas, como lo prometimos desde el primer día”, declaró en diálogo con Sky.

Y detalló: “Sé que existen planes para que las personas se pongan sobrias si han estado bebiendo en exceso; un lugar para asegurarse de que se mantengan a salvo, que no sean dañinos para nadie más y que no se lastimen. Pienso que es una buena idea”.

Por otra parte, se mostró receptivo con respecto al consumo de alcohol siempre y cuando “no haya comportamiento dañino”: “Todo lo que pedimos es que la gente sea respetuosa con la cultura. Al final del día, siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, si no estás destruyendo la propiedad pública, entonces son bienvenidos y no hay nada de qué preocuparse”.

Durante el desarrollo del Mundial, el consumo de alcohol estará prohibido tanto en los estadios como en la vía pública, ya que Qatar es un país musulmán.

De todas maneras, se podrá tomar en algunos lugares: uno de ellos son los hoteles internacionales, que ya se encuentran ofreciendo alcohol en sus bares, mientras que también podría haber puntos de venta en lugares estratégicos y con horarios restringidos.