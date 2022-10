Es o no necesario instalar un antivirus en el celular Android o iPhone

En el último tiempo las compañías desarrolladoras de hardware han decido mejorar sus sistemas de seguridad y entregar dispositivos más capaces de responder a las amenazas. Un panorama que en Android y iOS existen particularidades.

Los celulares son un foco de mucho interés para los ciberdelincuentes, allí se generan estrategias de ataque como phishing a través de redes sociales, SMS o correo electrónico pero también, con la descarga de aplicaciones o archivos.

Ante este panorama, muchos dudan si realmente es necesario tener un antivirus o no que ayude a complementar la seguridad que han mejorado ambos sistemas recientemente.

La necesidad del antivirus para Android

Entre los dos sistemas operativos, el creado por Google es el que cuenta con un rango de mayor vulnerabilidad al permitir instalar aplicaciones fuera de su tienda oficial, y es allí donde está el problema más grande.

Sin duda la seguridad de un dispositivo o la información que hay en él requiere de un gran porcentaje de responsabilidad del usuario.

Así que antes de descargar un antivirus hay varias recomendaciones para tener en cuenta. En primer lugar, intentar que las aplicaciones instaladas provengan de tiendas oficiales ya sea de Play Store o la que tiene cada marca de celular. Esto porque las plataformas que están disponibles pasan por un proceso de verificación y seguridad.

Sin embargo, esto no significa que no haya apps que tengan virus así estén en la tienda oficial, por ello se requiere ver los comentarios o buscar información complementaria para descargar una plataforma.

En caso de que querer descargar una aplicación fuera de esas tiendas y buscar un archivo APK, es mejor obtenerlos de los sitios oficiales o en la APK Mirror, que es una tienda con aprobaciones de seguridad.

Todo esto no garantiza que en cualquier momento el celular pueda ser infectado y es ahí cuando muchos prefieren tener un antivirus, que complemente la seguridad que trae de base el equipo. Se encontrarán opciones gratis o de pago, que casi siempre son las mejores, porque aquellas en las que no se debe pagar ofrecen protección especialmente en los archivos APK e infecciones comunes.

Junto a esos antivirus, también hay VPN que permitirán tener una navegación mucho más segura y protección de contraseñas, ya que en la web hay múltiples riesgos.

iOS el panorama es diferente

Para los dispositivos de Apple los antivirus son directamente imposible de instalar. Desde hace varios años la empresa decidió retirar todos estos sistemas de la App Store al considerarlos incensarios frente a la protección que brindan los iPhone.

Así que actualmente no hay ninguna de estos softwares en la tienda oficial y en su lugar encontramos aplicaciones que ofrecen esos servicios, pero que no terminan siendo reales, ya que no tiene permisos para rastrear malware en el sistema operativo y en su lugar lo que hacen es lanzar alertas sobre redes WiFi-inseguras o mensajes sospechosos, pero no pueden actuar frente a ellos.

En este caso la seguridad queda en el respaldo que da Apple sobre los teléfonos y su información, pero también en la responsabilidad de los usuarios porque ningún dispositivo está seguro y son las buenas practicas diarias las que determinarán si se recibe un archivo infectado o no, si se ingresa a una página falsa o se dan permisos que afectarán la información personal.

