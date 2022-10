Aumentarán cuotas de obra social para categorías más altas de Monotributo

Los contribuyentes del sistema de Monotributo de las categorías más altas deberán pagar montos mayores en concepto de obra social, según uno de los artículos que forman parte del dictamen de mayoría del Proyecto de Presupuesto 2023.

El cambio en el régimen de Monotributo se incluyó en el despacho del Presupuesto que se debatirá desde este mediodía en una sesión especial de la Cámara de Diputados.

Con esta modificación -de ser aprobada- finalizará el sistema en el que todos los contribuyentes pagan una suma fija en concepto de obra social, ya que a partir de 2023 el monto estará sujeto a cada categoría.

El cambio instrumentado en la ley de Monotributo comprenderá esencialmente a las categorías más alta, ya que las categorías A,B y C no tendrán cambios y seguirán abonando 1775,18 pesos, con lo cual casi el 70 por ciento de los más de 1,9 millones de monotributistas no tendrán ninguna suba.

El artículo establece que a partir de la promulgación de la ley se establecerán nuevos montos en concepto de obra social para las categorías comprendidas entre la D y la K.

En sentido se fijan los siguientes montos, según la categoría: D, 3.638,26; E, 4.452,02; F, 5.145,02; G, 5.512,52; H, 6.615,02; I, 8.190,03; J, 9.166,53; K, 10.505,29.