Con el cuento de “billetes por vencer” estafaron a una anciana que entregó 15 mil dólares y 40 mil pesos

Una nueva estafa telefónica tuvo como víctima a una mujer de 89 años de edad, en el barrio 95 Viviendas, de la ciudad de Victoria. La mujer fue engañada a través de una llamada, en la que supuestos empleados bancarios, le manifestaron que aparentemente, estaban con su hija, para comunicarle que debía hacer un cambio de billetes porque iban a vencer.

Fuentes policiales, indicaron que tras el engaño telefónico en la que los sujetos esgrimían que el cambio de billetes se iba a producir por una nueva disposición del gobierno e iban a perder su valor, la mujer entregó 15 mil dólares y 40 mil pesos a un sujeto que pasó por su vivienda y retiró el dinero en efectivo.

Tras el nuevo hecho de estafa, ocurrido en la ciudad, la Jefatura Departamental Victoria, reiteró el pedido de estar atentos ante estos sospechosos llamados telefónicos, publicó El Once.

La policía destacó que los Bancos NO están realizando ningún cambio de dinero. Además, se advirtió a la comunidad que no brinden datos personales, ni números de cuentas bancarias o claves y sobre todo, que inmediatamente, corten la llamada.

La recomendación incluye a la recepción de llamados telefónicos, en los cuales se hagan pasar por empleados de entidades financieras, familiares o del mismo Anses.

Por otra parte, la Jefatura Departamental Victoria, solicitó que las personas se comuniquen al 101 de la Sala de comando radioeléctrico o al celular Nº 0343-154602082, desde donde se aplicarán los protocolos ante Estafas Telefónicos y se los guiará para prevenir este tipo de Delitos.