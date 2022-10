Santa Fe: un médico fue condenado a 17 años de prisión por abusar de al menos seis pacientes

Un médico de Santa Fe fue condenado a 17 años de prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de al menos seis pacientes en su consultorio. Pablo Antonio Gazze era especialista en linfología y flebología y atendía en un hospital de Resistencia.

En la causa se constata que las víctimas tenían entre 20 y 45 años y la Justicia determinó que el médico de 44 años es culpable de: acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante en los seis hechos.

Los abusos fueron cometidos entre mayo de 2014 y diciembre de 2019, pero en todo momento, Gazze sostuvo que era inocente: "Vine a tocar intereses políticos y económicos importantes, vine a molestar, a hacer medicina, a querer cambiar, y lo voy a demostrar. En esta instancia no me extraña, en el ámbito local no me extraña este resultado. La verdad que la semana del juicio fue todo relato, cero pruebas, el fiscal no es que perdió la objetividad, sino que nunca la tuvo. Soy inocente".

Además de ser condenado a 17 años de prisión, la Justicia también determinó que no podrá ejercer nunca más la medicina en ningún punto del país.

El fiscal manifestó que en las sesiones de tratamientos contra las várices, el hombre "le aplicaba las inyecciones esclerosantes, les realizaba una suerte de masajes linfáticos y las masajeaba en la zona genital".

Una de las víctimas declaró que, en un momento, mientras realizaba las respiraciones indicadas de la sesión, observó que el médico estaba arriba de ella y que le estaba practicando sexo oral. La paciente sufrió ataques de pánico, fobias y angustia recurrente.

Las denuncias sucedieron en dos tramos. Primero tres víctimas se acercaron a relatar los hechos y cuando la Policía de Santa Fe lo detuvo, otras tres mujeres más se presentaron a dar testimonio del horror.

Meses después de quedar detenido la Justicia le otorgó la libertad el 17 de junio de 2020, pero su caso volvió a retomarse tras una conversación telefónica que tuvo con un amigo suyo y que, a su vez, era ex pareja de una de las víctimas.

Hablaron 18 minutos y en un momento llegó a advertirle que si el juicio continuaba él se podía ver perjudicado como también las familias de las denunciantes. Ante estas escuchas la fiscalía solicitó de manera inmediata su prisión preventiva.

Durante la audiencia, familiares de las víctimas y diversos grupos de mujeres se presentaron en la explanada de los Tribunales para exigir justicia y escuchar la sentencia contra el acusado.

Cuando se conoció la culpabilidad y los años en lo que Gazze pasará en la cárcel el grupo que se encontraba allí se abrazó emocionado.