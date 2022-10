Emotivo recibimiento al plantel de Patronato en Paraná

A las 3.15 de este lunes aterrizó en Paraná el avión que trasladó desde Mendoza al nuevo campeón de la Copa Argentina. El plantel se subió al bus turístico y desde allí, con el trofeo en mano, el plantel emprendió el recorrido por las calles, donde recibió el reconocimiento de la hinchada.

“Hay que disfrutar, estoy muy contento”, expresó Raúl Lozano a la salida del aeropuerto, ante los micrófonos de Elonce, mientras futbolistas e hinchas se unían en el canto: “el Negro ya salió campeón, el Negro ya salió campeón, se lo dedicamos a todos, la r . . .”

El director técnico, Facundo Sava, fue el más ovacionado y se lo dedicó a “todo el mundo”. Consultado por El Once acerca de si seguirá al frente del equipo en la próxima temporada, manifestó: “Sí, vamos a ver”.

En tanto, Justo Giani, expresó que es “una locura, algo increíble. Esto es muy importante”. Se lo dedicó a su familia que “estuvo siempre. A mis amigos y a mis seres queridos que son los que están cuando las cosas no salen”.

El héroe de la semifinal y una de las figuras de Patronato, el arquero Facundo Altamirano, agradeció los elogios. “estoy muy contento por el grupo y por el club que se lo merece”. Lo dedicó “a la familia y a la gente que siempre nos apoyó”.

Axel Rodríguez fue uno de los animadores del festejo y dio rienda suelta a su alegría “por estar en casa” con la copa, mientras que Tiago Banega, el autor del gol del campeonato expresó: “Estamos muy contentos, la gente está como loca. Ayer en el estadio fue muy emocionante, al igual que este recibimiento. No me acuerdo nada del gol, no sé cómo entró, pero valió para salir campeón. En el vestuario hubo mucha emoción, abrazos y lágrimas. Pasamos momentos duros con el descenso”, admitió.

El defensor, Lautaro Geminiani, el “sobreviviente” de los ascensos, subrayó que “entramos en la historia del club. Este grupo humano se lo merecía. Quiero abrazar a mi mujer, a mi hija y seguir disfrutando”.

“Es una mezcla de angustia y tristeza por el descenso. Sava fue nuestro pilar, el de arriba nos dio una final de Copa Argentina y gracias a Dios tenemos una estrellita hermosa que va a quedar para toda la vida”, completó el marcador de punta.

En tanto, Matías Pardo, con la copa en mano, señaló que “lo merecemos como grupo. Es una alegría enorme para la ciudad y para nosotros. Es el mayor logro de mi carrera”. Pasamos un año muy duro. Hicimos una buena campaña y no pudimos mantener la categoría”.