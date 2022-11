CyberMonday 2022: todo lo que hay que saber para prevenir estafas en medio de la jornada de descuentos online

Comenzó una nueva edición del CyberMonday, una oportunidad de compra con ofertas de descuentos para rubros tan amplios como electrónica, tecnología, turismo, muebles, decoración, indumentaria y calzado, deportes y fitness, alimentos y bebidas, cosmética, artículos para bebés y niños y hasta autos.

Se trata de la jornada de compras virtuales con descuentos que organiza la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Claro, en medio del entusiasmo hay que tener mucho cuidado para caer en manos de ladrones y estafadores virtuales.

Según la empresa de seguridad VU, las estafas en el comercio electrónico se incrementaron a la par del volumen de transacciones, aprovechando la falta de información y desconocimiento de los nuevos consumidores. De hecho, se estima un crecimiento de 3.000% de fraudes y estafas realizados a través de los canales electrónicos según la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal.

A continuación, 5 consejos de Sebastián Stranieri, especialista en ciberseguridad, CEO y fundador de VU, para gestionar compras y evitar engaños:

● Aprender a detectar el phishing

El ataque más popular del mundo está basado en técnicas de ingeniería social por parte del atacante, pero también depende del desconocimiento y el error humano. Es necesario estar atento de comunicaciones que lleguen por WhatsApp, redes sociales, correo y teléfono, incluyendo SMS y llamadas.

Si llegan mensajes promocionales que incluyen links o archivos adjuntos, no hay que hacer click ni abrir nada.

Por otra parte, si es necesario ingresar en el sitio web oficial del banco, no hay que buscarlo en Google porque los ciberdelincuentes pueden pagar para que aparezcan como anuncios entre los primeros resultados páginas duplicadas falsas. Siempre se debe escribir en la barra de direcciones la web o bien tenerla en favoritos. Pero ninguna recomendación supera a la seguridad que tiene una app de celular: por lejos, la forma más segura de operar es a través de ellas.

● Verificar la reputación del vendedor

Para evitar pagar por un producto que nunca llegará, es necesario verificar la reputación del vendedor. Leer las reseñas de otros compradores puede ser muy útil si existen dudas acerca de la veracidad del sitio o la oferta: una señal de alerta es cuando son todas positivas. También es importante conocer las políticas de garantía, reembolso y/o devolución, por si llegara a haber algún inconveniente con el pedido. Si se compra en una página desconocida, asegurarse de que ese sea el sitio de la compañía y buscar canales de comunicación oficiales, además de referencias.

● Operar a través de conexiones seguras y evitar los lugares públicos

Es importante proteger la red Wifi hogareña con una contraseña robusta y, en lo posible, evitar compartirla. Si es necesario hacer una compra fuera del hogar, asegurarse de que nadie puede ver nuestra pantalla y de que el celular esté con datos y nunca con una red WIFI pública.

● Habilitar factores de autenticación adicionales

Muchos bancos y plataformas de compra online permiten habilitar la opción de un segundo factor de autenticación, basado en un código de única vez. Es fundamental, tanto para compradores como para las empresas o instituciones financieras, aumentar los niveles de seguridad de los accesos.

● Evitar ingresar los datos de la tarjeta dos veces

Es recomendable ante fallas en el pago, hasta no estar seguros de que no se haya realizado un cargo en la tarjeta. Los procesos de pagos pueden demorar hasta un minuto; durante ese tiempo no darle “refrescar” al navegador. También, no entregar los datos completos de la tarjeta a desconocidos.

Qué recomienda CACE

Para evitar fraudes, los organizadores recomiendan siempre ingresar a las empresas adheridas al evento a través de la web oficial de CyberMonday, esto asegura que no es una página falsa.

“Desde CACE trabajamos junto a las empresas asociadas para que en esta fecha puedan realizar ofertas destacadas en productos seleccionados. Como mínimo para participar de CyberMonday las empresas deben ofrecer un descuento del 10% en sus productos/servicios seleccionados. Además, el evento es fiscalizado. El sistema de verificación de ofertas es un procedimiento desarrollado en conjunto con la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Trabajamos en conjunto con la Universidad de Buenos Aires desde hace 10 ediciones para asegurar una buena experiencia de compra. Como todos los años, apostamos a llevar adelante la fiscalización de forma correcta garantizando una excelente experiencia para el usuario”, explicaron.

Importante: en la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, hay que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

- Si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL empieza con http://, la página no es segura.

- Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

- Hay que mirar la información de contacto, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable.

- A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio.

- Llevar un registro escrito de las transacciones, es una práctica muy buena. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto.

- Redirecciones: no es raro que un sitio web no confiable redirija al internauta hacia sitios chinos y norcoreanos. Este tipo de sitios no tienen ningún valor.

Desde otra empresa de seguridad, BTR Consulting, aportan más consejos:

- Comprar en páginas web que inspiren confianza y verificar que sean tiendas oficiales adheridas. Asegurarse que se identifica al responsable de la venta del producto y la ubicación del negocio.

- Evitar ofertas por email, WhatsApp y redes sociales, porque pueden llevar a sitios fraudulentos.

- Comprar desde la propia computadora o dispositivo de uso habitual. Comprobando que los dispositivos empleados para la búsqueda y concreción de compra y venta de productos, se encuentren configurados de manera segura antes de proporcionar datos personales o de pago.

- Emplear conexiones seguras para realizar transacciones de pago. El empleo de redes WiFi o de uso común como las de lugares públicos son más propensas a ciberdelitos, radicados en la falta de custodia o implementación de medidas de seguridad.

- Desconfiar de pagos que vayan fuera de las plataformas o sitios web de confianza de las empresas.

- Descargar solo desde tiendas oficiales como ser iTunes o Google Play Store las aplicaciones de los comercios adheridos.

- De ser posible, utilizar una única tarjeta de uso exclusivo para realizar las compras de manera online, lo que permitiría realizar un seguimiento unívoco sobre las transacciones efectuadas y controlar estados de cuenta bancarios de manera periódica.

Infobae