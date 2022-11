La medida de fuerza de ATSA, también se replicó en Crespo

Estación Plus Crespo

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) fijó una medida de fuerza en resguardo de los derechos de sus representados. Crespo no fue la excepción a la repercusión que tiene en distintos rincones del país y en varios efectores se visualizó la adhesión.

Al respecto, Angie Jacobi, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Es un paro nacional el que se está llevando a cabo, en busca de una recomposición salarial de los trabajadores de la salud. Tenemos definido los aumentos que estarían operando este año, aún restan impactar dos incrementos en las venideras liquidaciones. Sin embargo se había acordado como cláusula gatillo, poder rediscutir el tema en el mes de octubre, lo cual no se ha logrado. Es necesario poder volver a revisar los porcentajes, ya que no equiparan a la inflación anual".

"No es una medida de fuerza hacia nuestra institución en particular. De hecho, estamos conformes con la situación laboral de nuestro día a día, con los pagos que nos efectúan, agradecemos la actitud que han tenido como patronal para con nuestra adhesión a este reclamo, porque acompañamos pensando en todos los trabajadores y conscientes de que nuestros bolsillos no llegan cómodamente a fin de mes", comentó la trabajadora y explicó: "El paro se lleva adelante este martes, miércoles y jueves. Hoy son 4 horas por turno; el miércoles 5 horas por turno y el jueves será total, de 24 horas. En Crespo tenemos contactos con compañeras y compañeros que han adherido también en sus lugares de trabajo, como otras instituciones privadas, incluyendo consultorios particulares o asociados, laboratorios y demás".

Jacobi confirmó que "están garantizadas las atenciones por guardia, los profesionales están atendiendo a los pacientes que tenían turnos asignados -no se están otorgando nuevos durante las horas de paro-, los pacientes en internación están siendo atendidos con normalidad. El personal que lo desea acompaña, en la medida de las posibilidades que tiene, de acuerdo al sector donde se desempeña, sin alterar las necesidades básicas de atención".

A modo de reflexión, la trabajadora indicó que "sabemos que en Crespo no estamos acostumbrados a este tipo de medidas, pero como trabajadores debemos defender nuestros derechos y si en forma masiva no acompañamos, no tendremos una respuesta fehaciente. Los intereses colectivos se peticionan en conjunto, de manera que se necesita de la actitud de todos. Por suerte, la gente que se acerca lo que tomado bien, les explicamos nuestra postura y las alternativas que hay para que puedan resolver el motivo que los trajo hasta la institución. Siempre estamos acompañando a los pacientes y sentimos que en este momento nos entienden".