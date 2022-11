Un automóvil buscado en Buenos Aires fue secuestrado en Entre Ríos

Estación Plus Crespo

Casi sobre el mediodía de este sábado, personal del Puesto Caminero Brazo Largo que se encontraba realizando operativos de control e identificación vehicular y de personas, ordenados por la superioridad, sobre Ruta Nacional 12, a la altura del Km. 119, logró detener la marcha de un Volkswagen Gol Trend, que salía de Buenos Aires y se disponía a ingresar a Entre Ríos.

El conductor fue identificado, tratándose de un ciudadano domiciliado en el Partido de San Fernando, Buenos Aires.

Los uniformados procedieron a realizar el control primitivo, solicitando al conductor la documentación legal para circular, la cual fue exhibida correctamente, pero al ser examinada se observó que quien conducía no era titular del rodado, por lo que se efectuó preventivamente un control en el sistema informático de la DNRPA, no obrando ningún inconveniente. No obstante, se controló por Sistema Federal de Comunicaciones Federales (SiFCoP), donde surgió que tiene Pedido de Secuestro, desde septiembre de 2.022, por orden del Juzgado Correccional 52, Secretaria 60 de C.A.BA.

Tomó intervención el perito idóneo en turno, observando que la numeración impresa de chasis y motor, a simple vista no se encontraban adulterados.

Tras la inmediata comunicación a la Fiscalia de Villa Paranacito, se dispuso que se proceda al formal secuestro del rodado, quedando el conductor supeditado a las actuaciones.