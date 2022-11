Vandalismo en el predio de la calesita del Parque Evita

Estación Plus Crespo

Preocupado y lamentándose por lo ocurrido, que va en detrimento del esfuerzo del trabajo diario, quien se encuentra a cargo de la explotación comercial de la calesita del Parque Evita, hizo saber a FM Estación Plus Crespo la escena hallada este domingo: "Vine cerca del mediodía, porque me alertó un vecino de que estaba la ventana abierta y la puerta tirada. Cuando llegué, efectivamente habían barretado. Estaba la puerta descalzada, la sacaron de atrás y una ventana con la celosía abierta, pero como después tiene rejas, no pudieron robar nada".

"Estuvimos buscando cámaras de seguridad, pero no hay instaladas en esta plaza. Quizás es un dato a tenerlo en cuenta por las autoridades, porque este es un lugar público en el que se junta mucha gente y de noche, hay grupos que no parecen ser las mejores juntas. Es una situación que conocemos los vecinos", comentó.

El emprendedor sostuvo que "es la segunda vez que nos pasa, porque ya me habían robado focos y otras cositas de acá. Hoy dí aviso a las autoridades como para informarles y lo contamos para alertar a la comunidad de que anda gente con malas intenciones. Nosotros hoy nos dedicamos a esto, antes de tener que abrir a la atrde. Pasaron unas horas y ya reforzamos la seguridad, pusimos un par de trabas más, sumamos unos candados, con la esperanza de que haya sido una cuestión aleatoria", concluyó.