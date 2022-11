Cambio en la lista de la Selección para el Mundial: Ángel Correa reemplazará a Nicolás González

El delantero Nicolás González fue desafectado hoy de la lista de la Selección argentina para el Mundial de Qatar 2022 por una lesión muscular y será reemplazado por el mediocampista ofensivo Ángel Correa, quien había quedado afuera de la nómina inicial confeccionada por el entrenador Lionel Scaloni.

"Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de Argentina convoca a Ángel Correa", informó la cuenta oficial del seleccionado en la red social Twitter.

González participó de la práctica de hoy y en las imágenes difundidas por la AFA se vio al ex atacante de Argentinos Juniors trabajar con normalidad en algunos fragmentos de la jornada, pero la posible determinación de hacer cambios en los convocados ya había sido anticipada por Scaloni ayer después de la goleada sobre Emiratos Árabes Unidos por 5 a 0 en Abu Dhabi.

"Tenemos algunos problemitas, pero tenemos tiempo para definir algunas cosas para el debut. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Hay jugadores que no están del todo bien, algunos quedaron fuera de la convocatoria porque no estaban para jugar. No puedo garantizar que todos vayan a estar, hay que ser cautos", había declarado el DT.

González, al igual que Paulo Dybala, Cristian "Cuti" Romero, y Alejandro "Papu" Gómez, no pudo participar del encuentro por arrastrar molestias físicas por un desgarro que sufrió el 22 de octubre en el partido Fiorentina-Inter por la Serie A de Italia.

La noticia del llamado al jugador del Atlético de Madrid de España fue celebrada por San Lorenzo, club en el que Correa hizo todas las Juveniles y debutó en Primera División, que publicó una foto y un mensaje tras conocerse la modificación en la lista.

"¡Viste que el fútbol SIEMPRE da revancha! Y claro, Ángel, ¡esa gambeta no podía faltar! Correa al Mundial. Y todo Boedo lo celebra...", escribió el "Ciclón".

Argentinos Juniors, por su parte, hizo lo propio para desearle fuerzas a Nicolás González por el difícil momento de perderse la Copa del Mundo. "¡Fuerza, Nico! Toda La Paternal, tu casa, está con vos", señaló el "Bicho" mediante la misma red social.