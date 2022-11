Messi despejó las dudas antes del debut de la Selección argentina: "Llego en un gran momento personal y físico"

El capitán de la Selección argentina Lionel Messi se encargó hoy de despejar todas las dudas al afirmar que llega "en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico" al debut en el Mundial de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, luego de haber encendido las alarmas en los últimos días por entrenarse de forma diferenciada.

"Me siento muy bien físicamente, llego en un gran momento tanto en lo personal como en lo físico. No tengo ningún problema, entrené diferenciado porque tenía un golpe pero por suerte no es nada raro", señaló Messi en la conferencia de prensa previa al encuentro de mañana a las 7 (hora argentina).

Y agregó: "Este Mundial llega en un momento diferente de la temporada, después de muchísimos partidos. Sabíamos que iba a ser así, estamos preparados. Siempre es especial jugar un Mundial y el comienzo por las cosas que se viven".

"Siempre me sentí cómodo cuanto más jugaba y más minutos tenía, eso fue lo que intenté hasta llegar acá. Seguramente será mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos tenemos", continuó.

Consultado por el rival de mañana, Arabia Saudita, respondió: "Esperamos poder seguir haciendo lo que venimos haciendo con este grupo, que viene creciendo partido tras partido. Nos esperamos un partido difícil por lo que significa el comienzo del Mundial, que será el primero para mucho de los chicos. Cada uno va a manejar como pueda la ansiedad y los nervios, cuando pasen los primeros cinco minutos intentaremos jugar e ir a buscarlo desde el principio".

"Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo, da más tranquilidad y permite trabajar de otra manera. La gente está disfrutando del momento de la Selección. Este grupo me recuerda mucho al del 2014, era muy similar y unido, tenía claro lo que hacía dentro de la cancha y lo que quería", agregó la "Pulga".

Además, se refirió al apoyo que manifiestan en Qatar muchos hinchas de otros países: "Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desee que salgamos campeones por mí. Soy un agradecido por el cariño que recibí durante toda mi carrera deportiva a cada lugar al que fui".

"No sé si este es el momento más feliz de mi carrera, pero me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más maduro y con ganas de disfrutar todo al máximo, de vivirlo con intensidad. Antes no lo pensaba así, era todo tan seguido que no me daba tiempo para poder disfrutarlo mucho. Pasaron desapercibidas muchas cosas importantes que me tocaron vivir", cerró Messi en la conferencia.