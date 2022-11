Un ex suboficial del Ejército Argentino asesinó a su ex pareja y a su hijastro y luego se suicidó

Un ex suboficial del Ejército Argentino asesinó en las últimas horas a su ex pareja, a su hijastro y luego se suicidó en el partido bonaerense de Cañuelas.



Además, el hombre también hirió a su propio hijo, quien recibió un disparo en el pecho y permanecía internado en el Hospital Cuenca de Cañuelas.



El trágico hecho ocurrió este martes por la noche en una vivienda ubicada en Nazca al 300 cuando el atacante, José Averio Naon, de 60 años, y que tenía una restricción de acercamiento a las víctimas, llegó a la casa en la que se encontraban su ex pareja, María Alejandra Giménez Díaz, de 57, junto a sus dos hijos, Edgardo Emanuel Álvarez, de 34, hijo de una pareja anterior de la víctima, y José Naon Giménez, de 20, hijo de su relación con Naon.



En la casa también estaba la nuera de la víctima, y sus dos nietas, quienes resultaron ilesas tras los disparos. Tras balear a la mujer y sus hijos, el hombre se suicidó en el lugar.

Cuando la Policía Científica arribó a la vivienda, encontraron seis vainas servidas de una pistola calibre 9 milímetros.



La investigación quedó a cargo de la fiscal Normal Pippo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 Cañuelas, quien ordenó varias medidas y caratuló la causa como "homicidio doblemente agravado por el vínculo por violencia de género y tentativa de homicidio".



Trascendió que Giménez Díaz vivía con el atacante hace un tiempo atrás en la localidad de bonaerense de Virrey del Pino, pero hacia unos meses y a raíz de la violencia de género y familiar, se había mudado junto a sus hijos a Cañuelas.