Polonia venció a Arabia Saudita en un duelo clave y le metió presión a la Argentina

Polonia venció a Arabia Saudita por 2 a 0 en un atractivo encuentro que disputaron hoy, en el Education City Stadium, en el marco de la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y le paso toda la presión a la Selección argentina que esta obligada a ganar sus dos compromisos.

Piotr Zielinski, a los 39 minutos del primer tiempo, y Robert Lewandowski, a los 37 del complemento, le dieron el triunfo al conjunto polaco.

El arquero de Polonia Wojciech Szczesny le contuvo un penal a Salem Al-Dawsari, a los 45 minutos de la primera etapa.

El cuadro asiático comenzó con mucha confianza tras el triunfo sobre Argentina e impuso un ritmo dominante que lo llevó a ser el protagonista de las mejores acciones ante un rival que le costó asentarse dentro del campo de juego y apenas pudo apelar al contragolpe con avances que no prosperaron.

Si bien el equipo comandado por Hervé Renard acorraló a su rival, finalmente Polonia fue el que logró abrir el marcador cerca de los 40 minutos por medio de Zielinski, quien remató a quemarropa tras la asistencia de Robert Lewandowski que tras no poder ejecutar, se quitó al portero y dio el pase a su compañero.

En la agonía de la primera etapa, se dio el momento más tenso del encuentro cuando Saleh Al-Shehri fue derribado en el área y el árbitro brasilero Wilton Sampaio sancionó el penal a instancia del Var, pero la pena máxima ejecutada por Al Dawsari fue contenida por Szczesny, quien en una acción formidable volvió evitar la caída de su valla luego del disparo de Al-Burayk que caturó el rebote.

Ya en el complemento, Arabia Saudita desplegó un intenso juego ofensivo que lo llevó a desatar un sin fin de acciones que no logró concretar en los primeros 20 minutos mediante Al-Dawsari, con un increíble mano a mano tras una serie de rebotes, y algunos remates de media distancia.

Por su parte, Polonia respondió con acciones aisladas pero no menos peligrosas, ya que Zielinski con un remate que exigió al arquero Mohammed Al-Owais y una carambola de Lewandowski que dio en el palo evitaron que se amplié el marcador.

El final del partido tuvo un atractivo ida y vuelta, en el que Arabia Saudita fue el más propuso y peligro llevó, pero la destaca actuación del arquero Szczesny y las malas definiciones de sus delanteros, lo privaron del empate y en un grosero error defensivo, le permitió a Lewandowski definir con sutileza y sentenciar la historia 2 a 0.

La siguiente es la síntesis del encuentro:

Mundial Qatar 2022.

Fecha 2 - Grupo C.

Polonia (2) - (0) Arabia Saudita.

Estadio: Education City Stadium.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil).



Polonia: Wojciech Szczesny; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jakub Kiwior; Matthew Cash, Krystian Bielik, Grzegorz Krychowiak, Przemyslaw Frankowski; Piotr Zielinski; Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski. DT: Czeslaw Michniewicz.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Bulaihi, Hassan Altambakti, Yasir Al-Shahrani; Mohammed Kano, Abdulelah Al-Malki, Saleh Al-Shehrin, Salem Al-Dawsari; Salman Al-Faraj y Firas Al-Brikan. DT: Hervé Renard.

Gol en el primer tiempo: 39m Zielinski (P).

Gol en el segundo tiempo: 37m Lewandowski (P).



Incidencia en el primer tiempo: 45m Szczesny (P) le contuvo un penal a Al Dawsari (AS).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Nawaf Al Abid por Al-Najei (AS); 18m Jakub Kaminski por Zielinski (P); 21m Sultan Al-Ghanam por Al-Burayk (AS); 25m Krzysztof Piatek por Milik (P); 40m Abdulrahman Alobud por Almalki (AS), Nasser Al-Dawsari por Al-Shehri (AS); 50m Hattan Bahebri por Al Abid (AS).