Niña sufrió graves heridas en el rostro al ser mordida por un Pitbull

Una niña de tres años se encuentra en grave estado tras ser mordida por un pitbull que vivía en su casa del barrio Club Deportivo de la ciudad de Urdinarrain. El hecho tuvo lugar el pasado viernes 2 de diciembre, por lo cual se la derivó al Hospital Belgrano y posteriormente al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Ante la desmejoría de su cuadro, se determinó su traslado a la capital provincial.

Elonce se contactó con el comisario de la ciudad, lugar donde se produjo el hecho, quien detalló que fue trasladada al Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, por la gravedad del ataque.

“Por el momento son lesiones graves y la nena sigue internada y todavía estamos a la espera de un nuevo informe médico”, señaló el uniformado. Con respecto a la zona afectada, el comisario determinó que las sufrió en “la cabeza, parte del ojo y los labios”.

En última instancia, confirmó que el perro no fue sacrificado: “Sigue en el domicilio particular y esa determinación debe ser tomada por los dueños”. El animal ya poseía un antecedente de morder a una nena de la misma edad que circulaba por la misma zona, indicó El Once.