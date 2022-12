El autor del hit "Muchachos..." actualizó la letra: así es la nueva versión

Fernando Romero introdujo los cambios por ya ser campeones. En declaraciones a Estación Plus afirmó: "Hoy me toca disfrutar y tratar de ir asimilar que en cada rincón del mundo donde hubo argentinos o hinchas de la Selección, han estado cantando la canción que escribí".

La canción "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" se convirtió en el hit que identifica a la Selección Argentina, acompañándola en distintas instancias decisivas hasta alzar la Copa del Mundo. Precisamente ahora, ya consagrados como Campeones, la letra ameritaba una modificación, que su propio autor plasmó.

La letra le pertenece a Fernando Romero, un docente bonaerense, fanático de Racing. "De a ratos toco la guitarra o algún instrumento -de gusto-, pero no soy músico, no compongo, no estudio música, no pienso en componer ni en ir más allá de esto. Sí soy futbolero", se definió con orgullo, en diálogo con FM Estación Plus Crespo.

El apasionado por la disciplina deportiva más popular de este país, debió darle una nueva versión a su composición, habida cuenta de los resultados en Qatar 2022. En tal sentido, contó: "Le hice rápido algunos cambios, pensando en modificar lo menos posible, porque la gente la aprendió así. De manera que tiene unos toques mínimos. Igualmente los jugadores cantaron una versión y lo que digan es palabra santa, así que bienvenida la versión de ellos también. Es todo muy fuerte lo que me tocó vivir con la canción. Con la nueva versión, que el equipo haga lo que quiera. Para mí son los reyes del mundo, los voy a amar toda la vida, así no se cante más la canción".

Romero, oriundo de Hurlingham, actualmente radicado en Haedo, recordó: "A la canción la escribo en julio del año pasado y la canto en tele en septiembre. Me contacto con un periodista de TyC Sports, que se llama Matías Pelliccioni, él me saca al aire en la previa de un partido de la Selección en eliminatorias y la canto -antes se la había compartido por Twitter-. A partir de ahí, como que la canción fue en un ascenso progresivo. Al otro día, en un programa de radio me cruzan en vivo con Guillermo Novellis y quedamos en contactarnos". El impulso llegó despúes, aseguró Fernando, ante la obtención de otra Copa: "Después de la Finalissima, los jugadores festejan cantando esta canción adentro de la cancha y ahí se retoma el contacto con La Mosca y terminamos grabando la versión".

"A la poesía la tengo registrada en Propiedad Intelectual y cuando se hace el registro como tema musical, me dan la co-autoría compartido con La Mosca. Empiezo a tener un porcentaje de la autoría, precisamente por la letra", contó Romero.

En poco tiempo, la canción fue furor y un estallido de sensaciones atraviesan al hincha compositor: "Me motivaron dos partes importantes: la pérdida de Diego y el triunfo en la Copa América. Las ganas de recuperar las sonrisas -futbolísticamente hablando-, que es lo que nos volvió a animar. Después de la pandemia, la Copa América nos volvió a alegrar y nos ilusionamos, y miren dónde terminó", afirma felizmente, como millones de argentinos que buscan ser conscientes de la gloria histórica obtenida por la Scaloneta.

La nueva letra

En Argentina nací,

tierra del Diego y Lionel

de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré.

No te lo puedo explicar;

porque no vas a entender

las finales que perdimos cuantos años la lloré.

Pero eso se terminó, porque en el Maracaná

la final con los brazucas la volvió a ganar papá.

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar

ganamos la tercera

otra vez campeón mundial

Y al Diego

desde el cielo lo podemos ver

con Don Diego y La Tota

alentándolo a Lionel.