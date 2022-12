El cuartel local adhiere al repudio, aunque no habrá sirenazo ni movilización

El Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios declaró "persona no grata" al Vice Ministro de Ambiente Sergio Federovisky y convocó a adoptar medidas. Desde el cuartel Crespo se repudian de manera pacífica los dichos del funcionario.

Estación Plus Crespo

Los dichos televisivos de Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación, en el programa "Para que Sepas" en el canal A24, generaron un gran malestar en todos los bomberos voluntarios del país y la reacción lógica desde el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

Este 27 de diciembre, el funcionario nacional recomienda a las provincias desactivar el llamado a bomberos voluntarios para apagar determinada clase de incendios, para los que no se requiere el uso del agua, dando a entender que no estarían preparados para hacerlo. Y refiere que para eso están los brigadistas (pagos), fue el principal detonante, para que desde la máxima organización que nuclea a los Bomberos Voluntarios de Argentina, se emitiera una resolución y se hiciera público el repudio, agregándose protestas en todo el territorio.

El Consejo Nacional de Bomberos las califica como “infundadas y maliciosas”, y entienden que pusieron en “tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismo y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de la Argentina”. En tal sentido, se solicitó una audiencia en el Ministerio de Seguridad, como así también una aclaración pública por parte del máximo responsable del Ministerio de Ambiente.

La entidad dispuso un “sirenazo” para este jueves 29 de diciembre a las 20:00 y convocar a una movilización para el viernes 30 de diciembre. Sin embargo, FM Estación Plus Crespo pudo confirmar que en Crespo no habrá sirenazo ni movilización "para no perjudicar a la población de Crespo", explicaron al dar cuenta que "se repudian los dichos del funcionario, que mínimamente parece ignorar la temática de la que está aludiendo en el reportaje", pero aclaran que entienden la alarma que se genera en nuestra ciudad ante el ulular bomberil.