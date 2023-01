La insólita defensa desde el club donde jugaban los rugbiers: "Fue un accidente, no son asesinos”

El fundador del Club Náutico Arsenal de Zárate, donde jugaban varios de los rugbiers que son juzgados por el crimen de Fernando Báez Sosa, defendió a los imputados con una polémica declaración. “Fue totalmente un accidente, no son asesinos”, señaló Bernardo Ditges sobre lo ocurrió en 2020 en Villa Gesell a la salida del boliche Le Brique.

Ditges señaló en declaraciones radiales que conoce a los acusados a través del rugby. Reveló que jugó con uno de los Pertossi, con Máximo Thomsen y Enzo Comelli, cuyo padre aseguró ser “muy amigo”.

Al analizar el hecho, el hombre sostuvo que "lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dicen, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado. Eso es una payasada total”.

Y agregó: “No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando. Estoy de acuerdo con que tengan que condenar a los culpables, pero como en cualquier juicio, tienen que ser condenados por el juez, los abogados y los testigos, y no por la parte mediática, que influye muchísimo en esto”.

En otra frase a favor de los rugbiers, Ditges indicó que "lo que sé es que no son asesinos. Mataron a una persona, tienen que pagar por lo que hicieron, no fueron los ocho y los tiene que juzgar el juez, los abogados y los testigos, y no ensuciar más a todo el entorno”.

En otro tramo de la nota, Ditges negó que los jóvenes sean “hijos del poder” y remarcó: “Son humildes sus familias. Lástima que se hizo tan mediático esto. Si me preguntan si conozco a la gente, la conozco. ¿Qué opinión tengo? Los papás, que son mis amigos, son excelentes. A los chicos los conozco bastante”.

Al ser consultado sobre si los familiares de los acusados deberían haber llamado a los padres de la víctima, planteó: “Estoy seguro que si se hubiesen comunicado, los hubiesen atacado porque se comunicaron. Si no se comunicaron, los atacan porque no se comunicaron. Los chicos están condenados socialmente”.

“Lamentablemente si hubiese forma de recuperar a Fernando, bárbaro. Lamentablemente lo que pasó, pasó, y los chicos están condenados y tienen que ser juzgados. No quiero que lo saquen de contexto, me parece horrible que se peleen dos personas, pero lamentablemente pasa. Las peleas que pasan en los boliches. Si hay uno, el amigo se mete”, concluyó Ditges.