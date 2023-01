Carla Vizzotti: "No va a volver una situación como antes"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, visitó Entre Ríos este miércoles para encabezar un encuentro de funcionarios del Ministerio de Salud junto a la titular de la cartera local, Sonia Velázquez, entregar una ambulancia al hospital De la Baxada y visitar la obra del Laboratorio Epidemiológico Provincial y la Cámara de Almacenamiento de Vacunas.

En un encuentro con la prensa en Paraná la funcionaria nacional se refirió a la situación epidemiológica actual del Covid y las perspectivas que permite avizorar el grado de vacunación de la población. Además, destacó que la curva de casos no creció a pesar de las enormes aglomeraciones de gente producidas en el último mes con los festejos del Mundial de Fútbol, las Fiestas de fin de año y la temporada turística récord.

"La situación en relación a la pandemia es diametralmente distinta. El riesgo de desborde del sistema de salud y tensión en terapia intensiva quedó atrás, gracias a la vacunación y el esfuerzo enorme que se hizo en las Provincias y Nación para adquirir las vacunas", evaluó Vizzotti en el Centro provincial de Convenciones de la capital entrerriana.

La ministra admitió que la vacunación "no va a hacer desaparecer el virus", pero sí garantiza que los contagios "no se traduzcan en internaciones y muerte". De todas formas, subrayó: "Recuerdo a la población que si tienen más de cuatro meses desde la dosis hay que acercarse a recibir la vacuna para protegerse individualmente y minimizar el riesgo".

"Estamos en un descenso en el número de casos, 19.000 esta semana. El virus viene bajando. En el invierno van a circular más virus respiratorios y necesitamos que se vacune la gente que no lo ha hecho", enfatizó.

Consultada si en la población vacunada y sin factores de riesgo el coronavirus puede tratarse como una gripe común, aclaró: "La gripe es una influenza y el Covid es Sars-Cov-2 (NdeR: síndrome respiratorio agudo severo) y no se pueden comparar. Mientras las personas tengan síntomas respiratorios, independientemente de testearse o no, deben aislarse y no estar en contacto con otras personas".

"Los casos bajan de forma sostenida"

La funcionaria nacional remarcó que los contagios están bajando de forma sostenida a nivel nacional, a pesar de los multitudinarios encuentros de gente qu provocaron los festejos del Mundial de la Selección de fútbol hace un mes, las Fiestas y la temporada turística. "No generaron subida, aunque cualquier aglomerado de gente sí puede subir", entendió.

Consultada por UNO sobre los efectos que pueda tener la concentración de gente en centros turísticos, Vizzotti los desestimó: "Pensamos que los casos podían aumentar después de las celebraciones del Mundial y están bajando. Es muy complejo de predecir, pero hay casos en verano y seguramente vayan a aumentar en invierno".

"No vamos a volver a una situación como años anteriores porque tenemos un porcentaje enorme de población vacunada y un número importantísimo de personas que ya tuvieron contacto con el virus"

Vizzotti recordó: "Eso genera inmunidad. No es de por vida ni significa que (la pandemia) ya haya pasado, sobre todo para quienes tienen más riesgos. Y quienes no lo tienen y tienen síntomas, deben minimizar el contacto con personas de riesgo".

Vacunas vencidas: "el porcentaje es bajísimo"

La ministra de Salud hizo un balance de la histórica campaña de vacunación contra el coronavirus y no dio relevancia a la difusión de algunas noticias sobre el vencimiento de dosis. "Llegaron al país más de 123 millones de dosis, que se distribuyen permanentemente a las provincias. En el nivel Central no se venció ninguna", aseguró.

Y explicó: "Hay dosis que pierden la cadena de frío o hay un porcentaje de pérdida. Los medios o las personas que no tienen experiencia en campañas de vacunación pusieron el foco en lo que puede salir mal y no en lo que salió bien, dentro de una campaña de complejidad logística enorme. Fue la primera vez en la historia que recibimos vacunas congeladas, con distintas temperaturas bajo cero, que pasaban al operador logístico, alcanzaron a estar más de nueve meses en la Aduana, llegaban a las provincias 48 horas después".

"Se aplicaron más vacunas que nunca antes en la historia argentina. El porcentaje de las vacunas vencidas es normal y bajísimo y debería ser la tapa de los diarios como una buena noticia", insistió Vizzotti.

Finalmente, en relación a la vacunación, la funcionaria descartó que por el momento se introduzca una nueva dosis de refuerzo, que sería la cuarta, ya que hace un mes se está aplicando el tercer refuerzo y hay mucha gente que aún no recibió el primero ni el segundo. Precisó que se han aplicado unas 30 millones de segundas dosis, 22 millones de primer refuerzo, ocho millones de segundo refuerzo y 1,5 millones de tercer refuerzo.

UNO