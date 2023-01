Estaciones de Servicio de Crespo seguirán recibiendo normalmente tarjetas de crédito y todos los medios de pago

Las estaciones de servicio que forman parte de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) se mantienen firmes en su decisión de dejar de recibir tarjetas de crédito de parte de los consumidores finales a partir del 1° de febrero.

FM Estación Plus Crespo pudo relevar opiniones y decisiones en las 4 estaciones de servicios que tienen presencia en la ciudad. y en todos los casos aseguraron que seguirán recibiendo todos los medios de pago.

YPF

Sergio Keiner, encargado de estación de servicios YPF LAR, explicó a Estación Plus Crespo “Ese es un tema que están tratando las cámaras empresariales de estaciones de servicio, nosotros no hemos participado de ninguna reunión ni tuvimos ningún pedido especial por este tema”.

“En nuestro caso aceptamos todos los medios de pago y obviamente dentro de ellos las tarjetas de crédito. Por lo que escuche el 9 de febrero, esas cámaras mantendrían una reunión para plantear básicamente el elevado costo de las comisiones que se cobran al uso de tarjetas de crédito y también el tiempo de demora en los pagos a los comercios”.

Por su parte, desde la petrolera YPF emitieron un comunicado oficial informando que la red integrada por más de 1600 estaciones de servicios en todo el país, continuará aceptando el pago con tarjetas de crédito, ya que hasta la fecha, no se registraron inconvenientes con esta modalidad de pago.

De esta manera, “la totalidad de la red de estaciones de servicio de YPF cuenta con el beneficio de acreditación anticipada de las operaciones efectuadas con las tarjetas Visa y Mastercard”, señaló el comunicado oficial de la compañía.

SHELL

Germán Wagner, titular de estación de servicios Shell Eric Wagner y Cia, explicó: “En nuestro caso en particular no tenemos ninguna resolución ni notificación. No vamos a dejar de tomar tarjetas de crédito y seguiremos con todas las tarjetas o aplicaciones en forma normal. Nosotros seguiremos trabajando como venimos hasta el momento”. “Tenemos un contrato de provisión con la empresa Shell y en ese contrato nos encontramos obligados a trabajar con tarjetas de crédito o las aplicaciones de la empresa. Así que ese convenio existe, está firmado y debemos seguir respetándolo. Sé que hay estacioneros y cámaras que propician tomar la medida de suspender las ventas con tarjetas, será una decisión de ellos, nosotros no vamos a suspender las ventas con tarjetas”.

El estacionero aseguró que “tampoco es que nos afecte de manera muy significativa, porque nuestras ventas no son exclusivamente con tarjetas u otros medios de pago. En nuestro caso seguiremos tomándola porque nuestros clientes cuentan con esos beneficios y tratamos de que a ellos les sea conveniente para poder seguir trabajando”.

Reconoció “conozco casos de estaciones en que la incidencia de ventas con tarjetas es muy importante y a ellos sí les significa un problema porque tampoco tienen la liquidez suficiente para poder mantenerse. Al combustible lo pagamos de contado y a nosotros las tarjetas nos pagan a 15 o 21 días y además con un descuento. Sé que es complicado el tema, pero la situación no es para todos igual”.

AXION

Franco Holzheier encargado de Axion Energy Crespo, indicó a FM Estación Plus: “Nosotros estamos trabajando normalmente con tarjetas de crédito y débito. La problemática mayor es la tarjeta de crédito, pero desde que iniciamos esta nueva gestión empresarial estamos haciendo un esfuerzo grande para poder seguir brindando todos los medios de pago y pensamos mantenernos en la misma postura”.

Reconoció “si bien estamos de acuerdo con el reclamo que se está haciendo, entendemos que tampoco es justo trasladarle al consumidor esta problemática con los medios de pago que hoy son muy comunes”.

“Desde la empresa A y A Jacob vamos a mantener el cobro normal con tarjetas de crédito, débito y aplicaciones”.

PUMA

Cintia Gottig, de estaciones de servicio PUMA (Marcelo Gottig y Cía.) reconoció que aguardan saber qué resolución se tomará en la reunión del próximo 9 de febrero. La empresa de la que forma parte “no hará ningún cambio en la forma que vienen trabajando con tarjetas de crédito, débito o aplicaciones, por lo menos hasta esa fecha”, aseguró.